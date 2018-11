Tralci di Vite partecipa a Vivite, il festival del vino cooperativo.

La Cooperativa di Comunità “Tralci di Vite” del Consorzio “Sale della Terra”, il 17 e il 18 partecipa alla seconda edizione di “Vivite – Festival del vino cooperativo”, organizzato dall’Alleanza delle Cooperative italiane – agroalimentare.

Il Festival si terrà a Milano, Museo Nazionale della Scienza e della Tecnologia Leonardo Da Vinci.

La partecipazione della nostra Cooperativa, all’incontro “La coscienza del vino” domenica 18 novembre, alla presenza del Presidente Francesco Giangregorio, sarà l’occasione per affrontare il tema delle cooperative intese quali strumenti di attivazione di processi di inclusione sociale, nel rispetto della sostenibilità economica ed ambientale.

La Cooperativa di Comunità “Tralci di Vite” parte della Rete del Consorzio “Sale della Terra”, nasce come esperimento all’interno dello Sprar di Chianche, con l’obiettivo di avviare percorsi di inserimento socio-lavorativo per migranti e per autoctoni delle piccole realtà dell’entroterra campano.

Il Consorzio “Sale della Terra” rappresenta l’innervatura sul territorio del Manifesto per una Rete dei Piccoli comuni Welcome, tra le cui azioni importante è il contrasto al depauperamento del capitale umano, coinvolgendo chi c’è e chi arriva in percorsi di sviluppo territoriale, che incidono sulla qualità di vita dei piccoli territori e sulla qualità occupazionale.