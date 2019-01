Trovati i possesso di coltelli e marijuana, Carabinieri denunciano a piede libero due stranieri a Serino.

La pattuglia della Stazione di Serino era impegnata in un servizio notturno disposto dal Comando Provinciale Carabinieri di Avellino al fine di garantire sicurezza e rispetto della legalità, quando all’occhio dei militari non è passato inosservato un veicolo con a bordo due stranieri, entrambi sulla trentina e residenti nel serinese, possibili soggetti d’interesse nella lotta alla droga. E, intimato l’“Alt”, hanno proceduto al controllo di polizia.

L’inspiegabile nervosismo manifestato dai due giovani, ha indotto gli operanti ad approfondire l’accertamento.

I sospetti avuti dai Carabinieri hanno trovato conferma quando, all’esito della perquisizione personale e veicolare, veniva rinvenuto e sottoposto a sequestro un coltello a serramanico, una modica quantità di marijuana nonché un grinder ed altro materiale verosimilmente utilizzato per il confezionamento di spinelli.

Oltre alla denuncia in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Avellino per il reato di porto abusivo di arma, per i due soggetti è scattata la segnalazione alla locale Prefettura ai sensi dell’art. 75 del D.P.R. 309/90.