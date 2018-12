Indagini sono in corso per stabilire le cause della morte di un 54enne trovato senza vita in una zona centrale di Avellino, in via Fratelli Bisogno.

L’uomo, originario di Summonte, potrebbe essere deceduto per un malore.

Gli investigatori stanno anche valutando l’ipotesi che possa essere caduto da un muretto ad alcuni metri dal suolo dove alcuni testimoni dicono di averlo notato nei giorni scorsi.

Questa ipotesi potrebbe essere suffragata dagli accertamenti del medico legale. (ANSA)