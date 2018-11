Ufo, convegno ad Atripalda domenica 18.

Domenica 18 novembre importante convegno ad Atripalda (Avellino), con ufo ed alieni che occuperanno la mattinata dalle 9,30 alle 13,30 nella biblioteca comunale in piazza Sparavigna nr.4, con ingresso gratuito. La sala convegni è molto facile da raggiungere uscendo ad Avellino est dell’autostrada A 16 e prendendo proprio l’uscita di Atripalda. Vi saranno grandi ospiti reduci dal convegno di Rho, con oltre 400 spettatori, che mostreranno straordinarie immagini, anche inedite, nell’evento dal titolo “Alieni, contatto cosmico”. Si alterneranno relatori di assoluto prestigio nel panorama ufologico nazionale ma anche oltre confine.

Il Presidente C.UFO.M. dr. Angelo Carannante ed il Presidente onorario ing. Ennio Piccaluga incentreranno i loro interventi su sconcertanti incontri ravvicinati tra increduli automobilisti ed ufo forse guidati da entità sconosciute, ma relazioneranno anche di vita intelligente su Marte e di alcune scoperte che fanno porre molti punti interrogativi sulla realtà effettiva del pianeta Rosso. L’ing. Adamo Fucci,ospite d’eccezione e anch’egli relatore, è un contattato e rapito che ha partecipato a programmi su televisioni nazionali e farà conoscere al pubblico degli intervenuti le sue straordinarie esperienze relative ad incontri con strani esseri, forse extraterrestri e dell’avvistamento di sette ufo rossi simili a quelli famosi avvistati sulla città americana di Phoenix. Il dott. Berardino Ferrara, ricercatore C.UFO.M., intratterrà il pubblico con un lavoro sui segnali che gli uomini ricevono e mandano nello spazio: è pericoloso, come diceva il grande fisico Hawking, oppure l’umanità potrebbe riceverne immensi vantaggi? Il dr. Nino Capobianco, vicepresidente C.UFO.M. parlerà dell’impatto sulla psiche umana di un eventuale incontro con popoli alieni: quali conseguenze? E’ uno studio che va avanti oramai da anni. Il pubblico potrà fare domande e non è prevista prenotazione. Nelle vicinanze vi sono trattorie e pizzerie per un succulento pranzo. Sul sito www.centroufologicomediterraneo.it si possono leggere ulteriori particolari. Per informazioni telefonare ai numeri 345/7612028 oppure 320/4659798.