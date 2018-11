Vandalizza cartelli stradali a sprangate, fermato dai Carabinieri a Montoro.

È successo a Montoro dove la pattuglia della Stazione di Montoro Superiore, impegnata nell’ambito dei servizi di controllo del territorio predisposti dal Comando Provinciale di Avellino tesi a garantire sicurezza e rispetto della legalità, ha sorpreso un 40enne del luogo che, in evidente stato d’ira dovuto ad imprecisati motivi, dopo aver divelto un segnale stradale e sradicato il paletto di ferro, con quest’ultimo si accaniva contro le bacheche degli avvisi comunali ed alcuni cartelli di toponomastica stradale, danneggiandoli.

L’uomo, già noto agli operanti, bloccato dai Carabinieri, veniva condotto in Caserma.

Alla luce delle evidenze emerse dalla flagranza del reato, per il 40enne è scattata la denuncia in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Avellino in quanto ritenuto responsabile dei reati di danneggiamento aggravato e detenzione di oggetti atti ad offendere.

La spranga di ferro è stata sottoposta a sequestro.