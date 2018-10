Ventotene, il Camper del welcome.

Incontro di presentazione del viaggio e dell’azione politica nei territori di Ventotene, #ilCamperdelWelcome, previsto il 29 ottobre 2018, alle ore 11.00, al secondo piano della sede di Caritas Italiana, Via Aurelia 796, Roma (dov’è ubicata anche la sede di TV2000).

Questo incontro nasce dalla volontà di rendere partecipi di questo progetto tutti voi che durante questi ultimi tre anni siete entrati nella nostra Famiglia, per vari motivi, professionali e amicali, che ci avete guardati, abbracciati, criticati, sostenuti.

Qualcuno di voi non ci conosce ancora da vicino e questa sarebbe proprio la giusta occasione per incontrarci.

Ventotene, #ilCamperdelWelcome è una “urgenza” sociale, intellettuale, politica, civica, che non possiamo rinviare.

Ventotene è, nella storia di Europa, l’espressione del genio italico e della concretezza dei suoi valori. Spinelli e i suoi amici intellettuali scrissero a Ventotene un Manifesto che parlava di un sogno europeo. Da una piccola isola del Sud Italia partì dunque un messaggio: la ricerca di una pace possibile in Europa.

In Italia nel 2018 le sirene suonano per indicare due allarmi sociali: la povertà sempre in aumento e lo spopolamento progressivo dai piccoli comuni.

Noi vogliamo parlare attraverso “il Camper del Welcome” della “rivoluzione del Welcome”, come già in molti l’hanno chiamata.

Incontrare le comunità dei Piccoli Comuni di Italia, quelle che oggi invecchiano eppure possono scoprirsi dense di futuro e chiedere loro di scegliere se essere accoglienti o non accoglienti.

Accoglienza non come servizio ai migranti, ma come modo stesso di essere di quella comunità. Una comunità Welcome è accogliente per tutti, vicini o che vengano da lontano, a partire dai più fragili.

Vogliamo parlare di questa possibile rivoluzione a 100 Piccoli Comuni italiani.

E per questo abbiamo bisogno anche di voi.

Noi, anzi, Ventotene, non è “uno”. Il suo non dovrà essere solo un viaggio, ma anche un percorso. Fatto di scambi, di idee che viaggiano per un tratto e che incontrano altre idee nelle piazze, quelle reali e non virtuali. Ventotene non intende fare “proseliti”, non porta bandiere. La “rivoluzione del Welcome” che viaggia con il Camper è un “modo di essere”, di lasciarsi cambiare e provare a s-cambiare.

Al termine dell’incontro, ovviamente, l’AperiCamper preparato dalle varie Strutture del Consorzio “Sale della Terra” con i prodotti dell’agricoltura coesiva delle “Terre del Welcome” e accompagnato da “Confine”, la falanghina del Sale della Terra, prima nata della linea enologica “Intralci di Vita”.