Viadotto Parolise, Anas annuncia ripresa dei lavori.

Riprenderanno nel corso della prossima settimana i lavori di manutenzione straordinaria sul viadotto ‘Parolise II e III’, lungo la strada statale 7 Appia, nel territorio comunale di Parolise. Lo comunica l’Anas.

“Il rilascio di specifica autorizzazione da parte del Genio Civile di Avellino, sulla scorta della documentazione integrativa prodotta dall’azienda, ha permesso il riavvio delle attività. Nello specifico, a seguito della sospensione dei lavori intervenuta nello scorso mese di agosto, gli interventi riprenderanno con la realizzazione delle opere di risanamento dei pulvini delle spalle, con il montaggio dei nuovi apparecchi d’appoggio, con il rifacimento del paraghiaia e con il montaggio di nuove travi”, si legge nella nota.

“Sempre nel corso della prossima settimana proseguirà l’iter amministrativo già intrapreso in collaborazione con l’Amministrazione Comunale di Parolise, volto alla ricollocazione temporanea dei cittadini residenti in prossimità del viadotto, lato Lioni. Durante l’esecuzione dei lavori, restano validi i percorsi alternativi già individuati e predisposti per il traffico leggero e pesante, in accordo con gli Enti Locali”, conclude Anas.