Violazioni normativa sul lavoro, intervengono i Carabinieri a Summonte.

Prosegue l’azione dei Carabinieri del Gruppo Forestale di Avellino, quotidianamente impegnati nel capillare controllo del territorio teso a garantire rispetto della legalità finanche sui luoghi di lavoro, ancora troppo sovente scenari di incidenti le cui conseguenze sono rese maggiormente tristi dal fatto che il più delle volte risultano corollario del mancato rispetto di normative e procedure di sicurezza.

Nell’ambito di verifiche mirate alla regolarità delle utilizzazioni boschive e commercializzazione di prodotti legnosi, a Summonte, i Carabinieri della locale Stazione Forestale hanno denunciato sette persone.

In particolare, all’esito del controllo effettuato in un cantiere forestale, i militari accertavano la mancata redazione del documento di valutazione del rischio da parte del titolare di un’impresa boschiva di Montella; inoltre si constatava che sei dipendenti non indossavano i prescritti dispositivi di protezione individuale, che risultavano regolarmente consegnati dal datore di lavoro.

Alla luce delle evidenze emerse, sia nei confronti del titolare dell’impresa che dei sei dipendenti è scattato il deferimento in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Avellino.