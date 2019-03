Gli irpini Zerella sono stati selezionati per le fasi finali di 1M Next il contest del Concerto del Primo Maggio di Roma (il più grande concerto gratuito d’Europa promosso da CGIL, CISL, UIL e iCompany). Attraverso il Contest 1M NEXT, l’organizzazione del Concerto del Primo Maggio porterà 3 artisti emergenti sul palco in diretta TV su Rai3 durante il Concertone. Sono stati oltre mille gli iscritti di quest’anno, che sono stati ascoltati e valutati dalla Direzione Artistica del Concerto del Primo Maggio e gli Irpini Zerella figurano tra i 130 selezionati alle fasi finali.