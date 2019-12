Non si ferma il Benevento, battuto anche il Venezia.

Dopo il pareggio tra Cosenza e Spezia che aveva aperto il programma della 14^ giornata, le gare del sabato pomeriggio confermano un Benevento capolista in fuga grazie al successo sul campo del Venezia, nel ritorno di Pippo Inzaghi al Penzo. Le reti, una per tempo, di Coda e Caldirola hanno dato i tre punti ai giallorossi che valgono il momentaneo +9 in attesa del Pordenone che scenderà in campo lunedì. Poker e sorpasso del Frosinone ai danni dell’Empoli, che schianta la squadra di Muzzi e per il momento si porta in zona playoff. Pari senza reti a Cremona, tra Cremonese e Livorno; pareggiano anche Crotone e Cittadella: in vantaggio i calabresi con Marrone ad inizio ripresa, poi il pareggio nel finale firmato da Luppi.