Notte di lavoro intenso per i Vigili del Fuoco.

Superlavoro per i Vigili del Fuoco di Avellino, nelle ultime ore impegnati in diversi interventi per allagamenti ed alberi caduti, in seguito al temporale che ha interessato Avellino e comuni limitrofi. Oltre a questi interventi, il personale della sede centrale e delle sedi distaccate è stato impegnato in vari interventi per incendi ed incidenti stradali.

Subito dopo la mezzanotte, la squadra del distaccamento di Grottaminarda è intervenuta ad Ariano Irpino, in contrada Orneta, per un incendio di un’autovettura in seguito ad un incidente. Un ragazzo ed una ragazza sono finiti contro un muro di recinzione di un’abitazione del posto. I due, rimasti feriti, sono stati trasportati presso l’ospedale di Ariano Irpino per le cure del caso. L’autovettura avvolta dalle fiamme è stata spenta e messa in sicurezza.