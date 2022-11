Nozze d’Autore, sabato 26 e domenica 27 a Pietradefusi con Manila Nazzaro.

Una due giorni dedicata al coronamento del sogno d’amore con tutti i principali operatori del settore Wedding: torna “Nozze d’Autore”, Fiera Sposi e Show finale con defilè, sabato 26 e domenica 27 novembre. Questa volta l’evento imperdibile per tutti i futuri sposi sarà ospitato da Torre in Pietra il Castello a Pietradefusi. Madrina e conduttrice la splendida Manila Nazzaro.

Una grande vetrina sul settore sposa e su tutto quanto ruota intorno all’organizzazione del matrimonio a cura della Tordiglione Fashion Model Agency Production che anche per questa settima edizione vede la partecipazione di espositori provenienti non solo dalla Campania ma anche dal Molise e dalla Puglia.

Taglio del nastro dell’evento sabato 26 alle ore 16,00 con il Sindaco di Pietradefusi, Gaetano Musto. Fino alle 21,30 sarà possibile visitare l’esposizione dei numerosi artigiani, commercianti, piccoli e medi imprenditori, che hanno aderito all’iniziativa portando le proprie proposte per l’organizzazione del matrimonio perfetto e per l’allestimento della casa dei propri sogni: abiti da sposa, da sposo e da cerimonia per gli invitati e poi acconciatura e make up, servizio fotografico, ristorazione e catering, addobbo floreale, bomboniere, confettata, viaggio di nozze, auto da cerimonia ed anche elettrodomestici e complementi d’arredo.

Nella giornata di domenica 27 il percorso espositivo di Nozze d’Autore, distribuito nelle eleganti sale di Torre in Pietra, sarà visitabile dalle 10 alle 13 e dalle 16 alle 21,30, con ingresso gratuito.

Alle 19,00 poi lo spettacolo (sempre ad ingresso gratuito) che alternerà momenti di moda e di musica, condotto con la sua irrefrenabile verve dalla spumeggiante madrina Manila Nazzaro.

In passerella sfileranno le ultime collezioni di Alta moda sposa degli atelier Raffaella Zucchetto di Ariano Irpino e Le Spose di Marí di Campobasso, l’intimo sposa di Bonatti Fashion di Apice e finanche i cellulari più in voga con Chic Telefonia di San Giorgio del Sannio. Trucco e parrucco della madrina e delle modelle saranno a cura del comprovato ed affidabile tandem Tiní Spa e Tony Musto.

Tra gli ospiti la brillante violinista pop Mariella Pizzuti, gli allievi dell’ASD Olimpia DanceSport Studio di San Giorgio del Sannio; special guest della serata Antonello Cuomo interprete di Venditti.

Un appuntamento da non perdere per tutte le coppie di promessi sposi che sono quindi invitate a partecipare. Per loro prevista l’estrazione di un soggiorno vacanza offerto da Ugo La Porta Viaggi di Ariano Irpino ed un servizio fotografico a cura di Carmine Sgobbo di San Giorgio del Sannio.

Sponsor ufficiali di Nozze d’Autore: Essepieffe Italia stampaggio poliuretani di Pietradefusi e Panificio La Rosa di Montemiletto.