Nuova sede per il Forte di Sant’Angelo dei Lombardi.

Con l’apertura dell’anno scolastico, è stata inaugurata la nuova sede dell’I.T.E. presso il palazzo degli Uffici “Michele Forte” di Sant’Angelo dei Lombardi. L’apertura va nella direzione della realizzazione di un campus scolastico. La struttura è infatti adiacente alla struttura centrale dell’I.I.S.S. “F. De Sanctis” e quindi favorisce l’utilizzo di alcuni servizi da parte degli studenti (palestra, auditorium, laboratori multimediali), nonché degli uffici di segreteria.

Dopo il taglio del nastro da parte del dirigente Scolastico Gerardo Cipriano, e del sindaco Marco Marandino, alunni e docenti hanno potuto visitare e apprezzare con entusiasmo gli ambienti della sede scolastica, particolarmente spaziosi e luminosi.

Nel suo intervento il dirigente ha ringraziato “l’Amministrazione comunale per aver sostenuto l’idea e per aver portato a compimento nei tempi promessi la sua realizzazione”. Ha inoltre puntualizzato che “grazie a questi nuovi spazi, idonei per il soddisfacimento dei bisogni educativi degli studenti, viene ulteriormente arricchita l’offerta formativa dell’istituto”. Il sindaco, da parte sua, nell’augurare buon anno all’intera comunità scolastica, ha ringraziato quanti hanno collaborato per conseguire in tempi serrati questo risultato “ed in particolare il consigliere Angelo Amoroso, che ha coordinato gli interventi di allestimento e pulizia dei locali“.

Marandino ha inoltre osservato “che il risultato odierno testimonia il successo dell’azione sinergica di Comune, Istituzione scolastica e Amministrazione provinciale, quest’ultima rappresentata dai due consiglieri provinciali presenti, Rosanna Repole e Nicolino Santoro”. Infine è intervenuta la responsabile dell’indirizzo, la prof.ssa Gabriella Cipriano, che ha espresso grande soddisfazione per l’obiettivo concretizzato grazie ad uno sforzo congiunto e ha ricordato la centralità del valore formativo della scuola, a cui sempre, quindi, deve essere rivolta l’attenzione degli enti territoriali.