Il Consorzio Tutela Vini d’Irpinia è lieto di annunciare l’apertura ufficiale della nuova sede consortile, denominata “Opificio delle DOCG e DOC d’Irpinia”, situata presso le storiche Cantine Ama, in Via delle Filande, ad Avellino. La cerimonia di inaugurazione avrà luogo mercoledì 30 ottobre 2024 alle ore 16:30, e sarà un momento di grande rilevanza per il Consorzio e per tutto il territorio irpino. L’evento vedrà la partecipazione del Governatore della Regione Campania, Vincenzo De Luca, e del Presidente nazionale di Unioncamere, Andrea Prete, che hanno accolto l’invito del Presidente del Consorzio, Teresa Bruno, e del Consiglio di Amministrazione. Insieme, daranno il benvenuto alla nuova “casa” del Consorzio, un luogo pensato per accogliere e valorizzare l’identità e la tradizione enologica dell’Irpinia.

“Opificio delle DOCG e DOC d’Irpinia” rappresenta un simbolo tangibile dell’impegno e della passione con cui il Consorzio si dedica da anni alla tutela e alla promozione dei vini e delle uve di eccellenza irpine. La nuova sede sarà il fulcro delle attività future, uno spazio di dialogo, incontro e progettualità, dove ogni evento e iniziativa avrà l’obiettivo di rafforzare il legame con il territorio e consolidare la reputazione dei vini irpini, a livello nazionale e internazionale. Teresa Bruno, Presidente del Consorzio, ha sottolineato: “L’inaugurazione dell’Opificio è un passo fondamentale per il nostro Consorzio e per l’intera comunità dei produttori di vino e uve dell’Irpinia. È una nuova casa che accoglierà i progetti e le sfide di oggi e di domani, con l’obiettivo di proseguire nel cammino di crescita e valorizzazione del nostro patrimonio enologico.”

Un ringraziamento particolare va al Consiglio di Amministrazione, il cui impegno e dedizione sono stati determinanti nel raggiungimento di questo importante traguardo. Con la loro guida e visione, il Consorzio ha posto solide basi per un futuro di crescita e innovazione, sempre orientato alla valorizzazione del territorio irpino. L’apertura dell’”Opificio delle DOCG e DOC d’Irpinia” è più di un semplice cambiamento logistico: è una dichiarazione di fiducia nel futuro e di amore per la nostra terra. Un luogo che incarna l’essenza del Consorzio e dei suoi valori, pronto a ospitare eventi, degustazioni e incontri che celebrano l’arte e la cultura del vino.

Siamo orgogliosi di dare il via a questa nuova fase, e invitiamo tutti a partecipare a questo momento significativo.

Mercoledì 30 ottobre 2024, ore 16:30

Via delle Filande, 6, Avellino – Cantine Ama