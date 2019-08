Ottima partenza per Vinalia a Guardia Sanframondi.

Parte subito bene la XXVI edizione di Vinalia, appuntamento enogastronomico previsto fino al 10 agosto a Guardia Sanframondi, nel Sannio beneventano con tema “Canto della durata”. In tantissimi infatti hanno affollato il Percorso del Gusto con ben dodici cantine in vetrina e la possibilità inoltre di assaggiare una vasta gamma di salumi, taralli, formaggi e prodotti della canapa; cui si aggiungono, i panini gourmet, i rustici, l’imperdibile menu della cucina Vinalia, le torte contorte (quest’ultime arricchite da una nuova e qualificata cooperazione con il laboratorio gastronomico “I Care”), gli accattivanti cocktail di spumanti sanniti proposti da Fabulae Experience (nel giardino del castello) e i magici abbinamenti presentati dalla vineria-cioccolateria Amnesia. Incoraggianti anche le presenze al Borgo degli Artisti per la rassegna VinArte (diretta da Giuseppe Leone), alle degustazioni curate dal Consorzio di Tutela Vini, a quelle professionali guidate dall’Ais e nelle due piazze del Live fest. Insomma, subito una conferma importante per un’iniziativa che conquista sempre nuovi appassionati e che, quest’anno, vanta per il suo territorio il prestigioso riconoscimento di Sannio Falanghina Città Europea del Vino 2019.

Il Gal Titerno anche quest’anno rinnoverà la sua presenza a Vinalia per sottolineare il carattere promozionale che identifica tale manifestazione, essa infatti, rappresenta una grande opportunità, che viene offerta al nostro territorio, volta a far conoscere le specifiche peculiarità produttive e culturali delle aziende vitivinicole sannite.

Ed è proprio questo che ha voluto evidenziare il Presidente del Gal Titerno, Lorenzo Urbano, intervenuto ieri alla cerimonia di inaugurazione della XXVI edizione di Vinalia: “tutto ciò va nell’ottica della promozione di un territorio vocato alla viticoltura, in coerenza con quanto posto in essere dal Gal Titerno con la promozione e le attività di animazione per il Distretto Agroalimentare di Qualità entro il più ampio Programma Sannio Master+ Wine, dove si vuole promuovere tutto il comparto vitivinicolo sannita”.

In tal senso, si è soffermato poi “sulla specifica attività del Gal nell’ambito dell’attuazione della SSL 2014-2020” e ha sottolineato che: “mediante la realizzazione, all’interno di Vinalia 2019, di Vinarte e Vinalia Kids, il Gal dà avvio al primo grande intervento di animazione, nell’ambito del PSR Campania 2014-2020, Misura 19, Sostegno allo sviluppo locale LEADER”.

Per il cartellone di domani: alle ore 17,30 tocca a Vinalia Kids, il percorso sensoriale dedicato ai bambini, con tema La terra creativa, un’opportunità che si dà ai più piccoli per crescere con la consapevolezza e l’amore per ciò che li circonda.

Terzo appuntamento con lo show cooking, in programma nel piazzale del castello medievale, domani tocca allo chef contadino Dino Martino dell’Agriturismo Mastrofrancesco con un menu messo su con: Antipasto – Frittelle di pasta pane con ortaggi di stagione profumate al finocchietto selvatico (in abbinamento al Fiano di Vigne storte); Primo – Panzerotto con formaggio, melanzane, erbe spontanee con stracotto di spalla di suino casertano e pomodorini (in abbinamento alla Falanghina Vigne vecchie Bio Dop 2018); Secondo – Locera di suino casertano cotta al forno con contorno di patate e peperoni al forno (in abbinamento al Rosso Riserva Anima di Vigne Storte 2016); Dessert – Cannolo all’aglianico con crema di ricotta (in abbinamento al Quid Aroma de La Guardiense). (Prenotazioni al 347 8910774).

Le Degustazioni professionali guidate a cura dell’Ais, in programma dalle ore 22 nei locali di Terrae maior (di fronte la chiesa dell’Ave Gratia Plena) domani propongono i vini della Cantina di Solopaca e dei Colli del Sannio. (Prenotazioni al 348 8134129).

Per il Live fest, con appuntamenti dalle ore 22, domani in Piazza Mercato ci sono I Briganti Sanniti e, in Piazza Fabio Golino, gli Jam sessione.

Per tutte le notizie si può visitare il sito internet www.vinalia.it, il profilo facebook Vinalia, oppure telefonare al 345 0457090.