Pace concentrica, 3 giorni in memoria di don Emilio Matarazzo.

Presso il Centro La Pace di Benevento dal 25 al 27 ottobre convegno dal titolo: “Pace concentrica. In dialogo per la Pace”. Sarà una tre giorni di confronto, studio e riflessione sul tema della Pace a partire dal messaggio della figura di don Emilio Matarazzo. L’arcivescovo di Benevento mons. Felice Accrocca terrà la relazione: “La Parola provoca e sostiene i gesti di Pace – l’attualità del messaggio di don Emilio Matarazzo”. Nel corso del convegno, in particolare nel pomeriggio di sabato 26 ottobre, sarà ricordata la figura del sacerdote don Emilio Matarazzo, ideatore e fondatore del Centro “La Pace”, scomparso 41 anni fa la cui intuizione viene rilanciata in questa fase storica dal rinnovato impegno dell’arcidiocesi beneventana, di numerosi laici impegnati e dalla stessa comunità dei Focolari che guida il Centro sulla collina delle Guardie. Qui si articolerà anche il resto della programmazione più generale di “UNIpace”, l’Università della pace che sintetizza gli sforzi convergenti di più realtà sui temi legati alla cultura di pace, all’unità e al dialogo. Prossimo appuntamento, dopo questo importante convegno, saranno la giornata della solidarietà e della giustizia (4 gennaio 2020). Nel corso dell’estate prossima altri due eventi tra cui la seconda edizione del Forum degli amministratori campani.Ricordiamo che, intanto, si stanno completando la ricostruzione della storica grotta del Getzemani (alla cui realizzazione possono contribuire tutti) che rappresentò il luogo ispiratore dell’intero complesso del Centro “La Pace”. Sarà all’interno di essa che riposeranno per sempre le spoglie del sacerdote attualmente nel cimitero di Foglianise.