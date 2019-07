Pala eolica a fuoco a Rocca San Felice.

Una pala eolica sta andando a fuoco nel territorio tra Rocca San Felice e Frigento. La foto pubblicata da Irpinia Paranoica riaccende l’allarme sulla vicinanza degli impianti del vento alle strade. Non è la prima volta che in Alta Irpinia si verificano guasti agli impianti. Soprattutto nel versante più ad est le criticità sono state diverse negli ultimi anni.

Aggiornamento. L’incendio è stato spento e la zona messa in sicurezza. La pala andata in fiamme si trova a poche decine di metri da un distributore di benzina. Fortunatamente non si registrano danni al distributore e alle abitazioni, né feriti.

Il comunicato dei Carabinieri. A Rocca San Felice (AV), a seguito del malfunzionamento, ha preso fuoco il rotore di una pala eolica. Le fiamme, estintesi autonomamente, lasciavano cadere alcuni pezzi incandescenti che avviavano un piccolo incendio delle colture sottostanti, immediatamente spento dai Vigili del Fuoco. Nessun ferito. Sul posto i Carabinieri della Compagnia di Sant’Angelo dei Lombardi.