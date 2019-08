Palio della Botte, sfilano i piccoli.

Pronti a sfilare i “Piccoli Sbandieratori del Palio”. Gli oltre sessanta bambini della città hanno aperto la serata con un emozionante spettacolo. Buona la prima de Gli Arcieri del Palio, i giovanissimi preparati dagli Istruttori degli Arcieri Irpini che si sono sfidati per la propria contrada nel torneo di tiro con l’arco e la contrada vincitrice del primo Torneo è Parco del Principe.

E poi i piccoli bottaioli pronti sulla linea di partenza per l’avvincente gara del “Palio dei Bambini”: ad aggiudicarsi il miglior tempo per la prima fascia (fino agli 11 anni) la Contrada Porta Beneventana e la Contrada Parco del Principe con pari tempo di 1 minuto e 32 secondi; per la fascia intermedia (12 ai 18 anni) Contrada Parco del Principe con un tempo di 46 secondi e Contrada Terra con un tempo di 52 secondi. Stabilito anche l’ordine di gara degli adulti per la XXVI Edizione nel 22° anno del “Palio della Botte”: corrono in coppia rispettivamente sulla corsia destra e sinistra Porta Napoli e Tuoppolo, Bellezze e Terra, Porta Puglia e Parco del Principe, Porta Beneventana corre da sola lungo la corsia sinistra; le contrade che otterranno i migliori due tempi in assoluto si sfideranno per la finalissima che decreterà la Contrada vincitrice del “Palio della Botte” 2019. Il Palio di Avellino dà appuntamento a Lunedì 12 Agosto alle ore 19:00 col corteo storico, gli ospiti (Sbandieratori, Musici e Trombonieri “Sant’Anna all’Oliveto” – Cava dei Tirreni; Sbandieratori e Musici “PuerApuliae” Lucera FG; gli Arcieri Irpini; Sbandieratori “Borgo Concilio” Angri; Cavalli “Antonyranch” fachiri a cavallo di Cava dei Tirreni; Sbandieratori “Borgo S. Nicolò” Cava dei Tirreni; I Cavalieri dei Due Principati Fisciano SA; I Viandanti di Montevergine Ospedaletto d’Alpinolo) e la gara, anche in diretta televisiva su Telenostra (canale 189) e Primativvù (canale 90) e in diretta Streaming e Facebook su Primativvù.