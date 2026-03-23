Parità di genere: Levialdi Ghiron (Tor Vergata), “Impegnati nella promozione della partecipazione

L’attenzione alla partecipazione di ambo i generi “è un aspetto che cerchiamo di promuovere sia nei progetti di ricerca, sia nelle attività di terza missione e ovunque vi sia la possibilità. La giornata di oggi rappresenta quindi un momento molto importante anche perché siamo riusciti a raggiungere la sottoscrizione del protocollo di intesa “No Women No Panel – Senza donne non se ne parla” anche a livello di Comitato dei rettori delle università del Lazio”. A dirlo Nathan Levialdi Ghiron, rettore dell’università degli studi di Roma Tor Vergata, alla cerimonia di firma del Protocollo d’intesa “No Women No Panel – Senza donne non se ne parla”, derivante dall’omonima campagna lanciata dalla Commissione Europea e promossa in Italia dalla Rai. Obiettivo dell’iniziativa è quello di favorire una rappresentanza equilibrata di genere nel dibattito pubblico.

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