Patti territoriali e Contratti Area. Procedura semplificata per definire la chiusura dei procedimenti relativi alle agevolazioni.

Si rende noto che in data 28 ottobre 2019, Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n.253, è stato pubblicato il Decreto del Ministro dello sviluppo Economico con il quale sono stati stabiliti i contenuti, i termini e le modalità per la presentazione da parte delle imprese beneficiarie delle agevolazioni concesse nell’ambito del Patti Territoriali e delle dichiarazioni sostitutive previste per la definitiva chiusura dei relativi procedimenti.

Si invitano le Imprese beneficiarie a consultare il seguente link:

https://www.mise.gov.it/index.php/it/normativa/decreti-ministeriali/2040376-decreto-ministeriale-5-settembre-2019-patti-territoriali-e-contratti-d-area-procedura-semplificata-per-definire-la-chiusura-dei-procedimenti-relativi-alle-agevolazioni

Si ricorda che, come stabilito dal comma 1 dell’art. 3 del Decreto, il termine per la presentazione delle dichiarazioni sostitutive da parte delle imprese beneficiarie è di 60 giorni dalla data di pubblicazione del Decreto.