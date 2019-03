Crisi della democrazia partecipativa, incontro della CGIL sabato 30 al Godot Art Bistrot.

Quarto appuntamento presso il Godot Art Bistrot (Via Mazas, 13/15 Avellino) del ciclo “E’ in crisi la Democrazia rappresentativa?”, il 28 Marzo 2019 Giovedì alle ore 18.00 con il Prof. Davide Tarizzo, insegnante di Filosofia morale all’Università di Salerno e Filosofia Politica all’Università di Napoli “L’Orientale”. Tra le sue pubblicazioni si ricordano: Introduzione a Lacan, La vita, un’invenzione recente e numerose traduzioni di testi di Hannah Arendt, Gilles Deleuze, Alain Badiou e altri.

Sta attualmente scrivendo un libro sulla soggettivazione politica. Spiega il perché degli eventi Franco Fiordellisi, segretario generale Cgil Avellino: “Abbiamo avvertito l’esigenza di approfondire temi importanti dell’attuale contingenza storica e sociale. Per questo sono stati pensati incontri seminariali con l’Osservatorio Politico Sindacale Gaetano Vardaro, invitando degli accademici per esporre e “raccontare” le loro opinioni sulla situazione attuale ponendo la domanda “E’ in crisi la Democrazia rappresentativa?”, ovvero come gli attori sociali, i movimenti, i partiti, il sindacato, protagonisti della scena politico sociale italiana e non solo stanno affrontando questo tema.”

“I seminari – continua Fiordellisi – hanno l’ambizione di far emergere le contraddizioni, l’assenza di coordinate di classe propriamente dette, con la quasi totale scomparsa di qualsiasi riferimento alla “lotta di classe”, ovvero alle radici economiche delle controversie e dei conflitti politici, come anche la difficoltà, diffusa nei più, ad individuare riferimenti politici associabili a definiti e precisi ambiti sociali e produttivi. Tutto questo lo facciamo proprio mentre nella città di Avellino c’è immensa confusione in vista della prossima tornata elettorale amministrativa che si unisce alle votazioni europee e alla sopita, ma fondamentale, discussione sull’autonomia differenziata delle regioni a cui il giorno 11 aprile con la Cgil nazionale daremo un nostro contributo di idee, qui ad Avellino”.