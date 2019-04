Elezioni ad Avellino, è un tutti contro tutti, 8 candidati a sindaco, coalizioni frantumate.

Presentate tutte le liste ufficiali nei 46 comuni irpini chiamati al voto il prossimo 26 maggio. Nel capoluogo saranno in otto, con 15 liste totali, a correre per la fascia tricolore. Confermata ieri l’assenza dei popolari, il centrosinistra partecipa con tre candidati, Luca Cipriano, Gianluca Festa e Amalio Santoro. Altrettanti per l’area di centrodestra, Biancamaria D’Agostino, Dino Preziosi e Damiano Genovese. Il Movimento 5 Stelle candida Fernando Picariello. Chiude il cerchio Massimo Passaro con Cittadini in Movimento.

CANDIDATO SINDACO: Luca Cipriano

Partito Democratico: Paola Alba, Olga Argenio, Arianna Bagno, Maria Bianco, Stefano Caliendo, Giulio Erberto Cantarella, Anna Capriolo, Rita Carrino, Claudia Ceruti, Concetta Cicullo, Romina Costa, Domenico D’Addieco, Claudio D’Amelio, Anna De Leo, Paola De Nardo, Giovanna Antonella Del Gaizo, Cristofaro De Stefano, Sara Di Micco, Maria Pia Ficociello, Giovanni Gaeta, Maurizio Giovanniello, Ida Grella, Ettore Iacovacci, Antonio Iannaccone, Carlo Lanzetta, Adriana Percopo, Valentino Picariello, Salvatore Pignataro, Nicola Poppa, Antonio Gerardo Rauzzino, Francesco Russo, Arianna Scioscia.

Mai Più: Lucio Caso, Angela Cesarini, Rita Cesta, Mariarosaria D’Amore, Pina De Robertis, Angela Del Gaizo, Leonardo Festa, Marietta Giordano, Salvatore Graziano, Elena Iannaccone, Fabio Liberale, Rino Lucadamo, Adriano Maffeo, Luciano Magliulo, Simona Parente, Errico Perillo, Gustavo Picardo, Giuseppe Pisano, Amato Rizzo, Franco Roca, Rino Saccone, Stefano Saveriano, Liana Sole, Katia Solomita, Maura Spagnuolo, Mario Stanco, Renato Stefano, Massimo Testa, Luigi Trojano, Carmela Tufano, Giuseppe Visone.

Avellino Più: Anna Acierno, Mario Alvino, Oreste Annese, Paolo Gianni Aquino, Dalida Barbaro, Dora Barzaghi, Rosa Borrescio, Pellegrino Capobianco, Daniele Caronia, Dario Cipolletta, Laura Criscitiello, Francesco D’Argenio, Andrea Esposito, Luca Fierro, Demetrio Luigi Galano, Mario Graziano, Denisia Petronela Iancu, Francesco “Bubba” Iandolo, Emilia Iuliano, Vittorio Landi, Maria Cristina Lenzi, Marilena Limone, Giuseppe Matarazzo, Maria Grazia Papa, Vincenzo Paradiso, Antonella Preziuso, Angelo Reale, Daniela Romano, Gemma Savelli, Carlo Venezia, Massimo Vietri, Marco Vinciguerra.

Laboratorio Avellino: Ambrosone Enza, Areopagita De Ciuceis Melania detta Areopagita, Aurilia Fernanda, Belfiore Alberto, Bilotta Alberto, Cammino Marta, Capossela Flaviano, Capriuolo Ornella, Caronia Sara, D’Archi Nicola, Del Percio Luisa, Di Cicilia Ernesto, Gaita Barbara, Genovese Carmine, Giordano Nicola, Iannone Davide, Iorio Donata Maria, Iorio Margherita, Liguori Maria Concetta detta Titti, Matarazzo Chiara, Melillo Rosalba, Montanile Carmine detto Nino, Pisano Alberto, Preziosi Francesco, Pulzone Alberta, Renna Erminia, Romano Fernando detto Nando, Rotondi Antonio, Santamaria Alberto, Spagnuolo Tiziana, Spiniello Raffaella, Verrengia Modestino.

CANDIDATO SINDACO: Gianluca Festa

Vera: Bruno Maryline, Caretti Denise, Cipolletta Tiziana, Corrado Ilaria, D’Aliasi Gabriella, D’Avanzo Guido, De Bellis Maria Rosaria, Del Mastro Rossella, Di Grezia Ersilia, Di Vito Massimiliano, Fasulo Angelo, Fedele Stefano, Formato Rossana, Giangrossi Anthea, Guarino Alessandro, Iannaccone Martina, Iantosca Roberto, Imbimbo Massimiliano, Luongo Stefano, Marano Roberta, Medugno Francesca, Melillo Gerardo, Milano Andrea, Orsatti Roberto, Petracca Oscar, Perini Franco, Pisani Maria, Piscopo Delia, Prisco Annabella, Repole Valentina, Romeo Felicia, Sullo Marta.

W la Libertà: Battista Giuseppe, Bellizzi Viviana, Bonanni Marco, Buono Sofia, Capolupo Raffaele, Caputo Luca, Cucciniello Giovanni, Del Gaudio Angela, Di Gennaro Angelo, Festa Luigi, Guerriero Diego, Iannuzzi Alessandra Antonia, Lombardi Michele, Lo Russo Elio, Luongo Michele, Mercaldo Giovanni, Merolla Veronica, Moschella Katia, Nutolo Antonella, Perrelli Beniamino, Peluso Loredana, Picariello Annarita, Picariello Marco, Policicchio Antonio, Romano Viviana, Romano Yuri, Rossi Mimmo, Rubicondo Daniela, Spagnuolo Stefano, Tecce Angelo, Zollo Annarita.

Davvero Avellino: Battista Domenico detto Mimmo, Biazzo Salvatore, Capone Ettore, Coluccino Alessia, Cesa Gennaro, Cuccinniello Anna, De Renzi Antonello, De Simone Elia Virgino, Di Blasi Vincenzo, Fioretti Enrico, Giova Maria, Genovese Antonio, Girardi Patrizia, Lametta Valentina, Losco Francesco, Maggio Ugo, Matarazzo Annasarah, Mazza Marianna, Nazzaro Antonio, Negrone Giuseppe, Perillo Maria Grazia, Picariello Vincenzo, Preziosi Luigi, Santoro Maria Giovanna, Spiniello Mario, Stornajuolo Valentina, Tecce Antonio, Tomasetta Jessica, Trasente Antonio, Valentino Maria, Vecchione Giovanna, Vetroni Olga.

Ora Avellino: Angelica Chirola, Domenica Chiuso (detta Mimma), Rita Coluccino, Fabrizio Contorsi, Antonio Cosmo, Teresa Cucciniello, Romina D’Argenio, Francesca De Vito, Carmine Di Sapio, Gigliola Evangelista, Antonio Festa, Gianluca Gaeta, Giuseppe Giacobbe (detto Geppino), Salvatore Giaquinto, Filomena Giordano (detta Mena), Bernardo Iannaccone, Greta Labruna, Luigi Landi, Pietro Lepore, Marco Mascia, Alfonso Mollica, Laura Nargi, Rita Pellecchia, Federica Peluso, Mirko Petrozziello, Claudio Salerno, Diego Sarnese, Antonio Sciarrillo, Francesco Sorice, Umberto Sorrentino, Alfredo Spinelli, Tilde Tedesco.

CANDIDATO SINDACO: Amalio Santoro

Si Può: Di Iorio Francesca, Antignani Tecla Concetta, Arricale Michela, Buscaino Giuseppina, Caravano Emanuela, Coluccino Dalila, De Stefano Annamaria, Di Roma Maria, Graziano Maria Pia, Guerriero Rosarie, Pellecchia Anna Maria, Prestinenzi Sonia, Addesa Fausto, Cecere Fiore, Corbisiero Giacomo, Cristofano Danilo Gennaro, D’Argenio Costantino, D’Argenio Luigi, De Crescenzo Giancarlo, Dello Iacono Pietro, Del Giudice Sigfrido, De Rosa Agostino, De Vinco Massimo, Di Grazia Carlo, Di Nunno Marcello, Grappone Costantino, Manzo Oscar, Morassi Claudio, Nicchia Francesco, Romei Gennaro, Sanfilippo Antonino, Staffa Carlo.

CANDIDATO SINDACO: Bianca Maria d’Agostino

Lega Salvini: Ambrosone Carmine, Arena Elena, Barrasso Martina, Chiaromonte Ferdinando, Barbaro Elisabetta, Chiusano Guido, Colucci Annarita, Crescito Roberto, D’Argenio Mirco, Davidde Sergio, De Giovaniello Francesco, Del Mese Donato, Ferraro Paolo, Guarino Anna Serena, Iannaccone Giuseppe, Ieppariello Vincenzo, Loffredo Sabino, Lombardo Maria Teresa, Martignetti Fabiola, Maura Jessica, Moscariello Gioconda, Mupo Davide, Nicodemo Sabino, Paglio Massimo, Picone Daniela, Romano Emanuel, Spiezia Monica, Tarantino Domenico, Zeccardo Luigi, D’Angelo Jessica, Bello Giuliano, Festa Vincenzo.

CANDIDATO SINDACO: Dino Preziosi

La Svolta: D’Ercole Giovanni, Amalfi Concetta, Argenziano Angelina, Bolognese Anna, Bruno Annamaria, Cataldo Michele, Chirchietti Fortunato detto Fortunato, Cione Aurora, Conte Anna Maria, D’Alessandro Arnaldo Fabio, De Cunzo Italo, De Silva Luigi, Evangelista Natascia detta Nanà, Farinato Maria, Festa Fiorella, Fiore Mara, Gaeta Veronica, Galdenzi Giulia, Guarino Samantha, Iovino Federica, Lucarella Massimo, Maietta Antonio, Masiello Maria Benedetta, Medugno Cosmo, Palla Barbara, Petracca Luigi, Petrozziello Antonio, Rispo Giustino, Rossani Chiara, Rubicondo Walter, Satiro Antonio, Testa Antonio.

Forza Italia: Ines Fruncillo, Lazzaro Iandolo, Alfonso Addivinola, Bernardo Addivinola detto Rino, Antonio Barbone, Maria Rosaria Bianchino, Giulio Biondi, Luigi Califano, Maria Gabriella Cogliani, Serena Coretta, Angelo Cutolo, Gennaro D’Anna, Giuseppe detto Peppino Falanga, Walter Fusco, Carmine Gimmelli, Annalea detta Lea Guarino Grimaldi, Fabio Guerriero, Grazia Imbimbo, Romeo Lucadamo, Gerardo Melchionne, Vincenzo Oliva, Clementina Oliviero, Luca Pacilio, Rosa Pellecchia, Andrea Peloso, Rossano Petruzziello, Massimiliano Pirone, Adriano Russo, Rosanna Satriani, Simone Sellitto, Pasqualina detta Lina Trionfo, Concetta Villanova.

CANDIDATO SINDACO: Damiano Genovese (LISTA RICUSATA IN DATA 28/04/19)

Prima Avellino: Enzo Maria Borriello, Filomena Berrettino, Giovanni D’Adam, Massimiliano Stingo, Simona Genovese, Maria Rosaria Speranz, Claudia Pezzone, Stefania Tirri, Gilda Speranza, Giuseppina Monetti, Tiziana Peluso, Salvina Cirillo, Raffaele Mallardo, Lorenzo Ippolito, Annabel Marrero Sambao, Nunzia Della Sala, Mariapaola De Stefano, Nilda Gilda Raffaele, Luciano Dello Russo, Giuseppe Speranza, Giuseppe Matarazzo, Giovanni Ramora, Luigi Iavarone, Giuseppe Colarusso, Giuseppe Basile, Giorgio Casanova, Adamo Di Nardo, Gioacchino Pirone, Soleiman Alberto Shrifali.

CANDIDATO SINDACO: Ferdinando Picariello

Movimento 5 Stelle: Altrui Giusy, Ammaturo Gilda, Buonocore Aniello, Aquino Antonio, Battista Giovanni detto Giannatta, Bellino Annarita, Bruno Gianrita, Buglione Donatella, Caccavale Rosa, Corbo Francesco, D’Archi Alessandro, Evangelista Vincenzo, Ficca Antonello, Forcione Paola, Forgione Gianluca, Foscari Antonio, Iannaccone Adele, Iannone Ivan, Iorio Paolo, Marrazzo Gennaro, Mingarelli Massimo, Picariello Ferdinando, Preziuso Armando, Ridente Lorenzo, Ruotolo Carlo, Ruta Antonio, Sarno Moira, Scarano Modestino, Sciscio Rita, Sorrentino Massimo, Spiniello Sara, Stramaglio Modestino, Urciuoli Luigi.

CANDIDATO SINDACO: Massimo Passaro

Cittadini in Movimento: Raoul Pascucci, Pellegrino Caruso detto Rino, Mauro Guarino, Antonia Trofa, Cristina Di Nicolò, Ersilia Gargiul, Angelo Ruta, Costantina Carbone detta Tina, Maria Pina Elisabetta Miele detta Pina, Carlo Petrone, Franca Frongillo, Sonia Galluccio, Luigi Fusco, Pasquale Gargano, Angela Parisi, Sara Esposito, Antonio Russomanno, Giusy Abagnale, Pasquale Ruggiero, Giovanni Esposito, Fabrizio Filoni, Michael Mario Junior Festa, Pellegrino Capozzi, Giuseppe Greco, Antonio Faticato, Alessia Iannaccone, Gennaro Iannaccone, Ilda Pia De Luca, Giovambattista Passaro detto Gianni, Carmine De Vizia, Maurizio Manfra, Alfonsina Maria Dello Iacono.