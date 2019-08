Polizia Municipale sequestra autolavaggio abusivo.

Gli uomini del Colonnello Arvonio nell’ambito dei controlli alle attività presenti sul territorio, hanno constatato che in Via Pianodardine veniva esercitata in assenza di qualsiasi titolo (amministrativo, sanitario e ambientale) un’attività di lavaggio a mano di auto. Numerose le violazioni che sono state riscontrate per Omesso adempimento dell’autorizzazione prevista dagli Artt. 125 e 137/1° del D. Lgs nr. 152/06 per gli scarichi di acque reflue industriali provenienti dal ciclo di lavorazione della stazione di lavaggi, fatti confluire nella rete fognaria; e omessa documentazione tecnica di perfetta tenuta stagna della vasca delle le acque di lavaggio ed i fanghi di lavaggio delle auto raccolti nella sopracitata vasca possono rilevarsi pericolosi inquinanti per la falda acquifera sottostante, pertanto si ipotizza il concretizzarsi anche della violazione di cui all’art. 256, comma 2°, del D. L.vo 152/2006 e l’art. 452 bis c.p. (inquinamento ambientale).

Il proprietario della ditta è stato deferito all’Autorità Giudiziaria.