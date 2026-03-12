Pontedera, donna muore in incendio in un appartamento: evacuati altri condomini

Di
Redazione Gazzetta di Avellino
-
0
3
Ecommerce di successo è un programma di Kynetic agenzia web di Salerno specializzata nella consulenza e nella realizzazione di siti web di commercio elettronico integrate con Amazon, Ebay e i migliori marketplace

(Adnkronos) – Il corpo senza vita di una donna è stato ritrovato questa mattina durante l’intervento per un incendio in un’abitazione a Pontedera (Pisa). I Vigili del Fuoco del comando di Pisa sono intervenuti dalle 8.00 per domare le fiamme sviluppatesi al primo piano dello stabile in via Sacco e Vanzetti, nel Palazzo Rota, vicino allastazione ferroviaria. 

A causa del fumo intenso, altri appartamenti sono stati evacuati. Sul posto Carabinieri, Polizia Locale e personale del 118 con due ambulanze e un’automedica. 

Le cause dell’incendio sono ancora in corso di accertamento. 

cronaca

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

ARTICOLI CORRELATIALTRO DALL'AUTORE

LASCIA UN COMMENTO

Please enter your comment!
Please enter your name here