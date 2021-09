Possibile crisi economica per i centri scommesse del Molise e dell’avellinese

La pandemia mondiale ha contribuito alla crescita esponenziale delle piattaforme di casinò online, ma ha anche causato la crisi dei centri scommesse, costretti a restare chiusi durante il lockdown e anche in alcuni mesi successivi.

Possiamo affermare che il settore del gioco da casinò nei punti di gioco tradizionali, soprattutto nelle regioni più piccole italiane come ad esempio il Molise, è stato stravolto completamente, in quanto diverse attività non sono più state in grado di ripartire.

In linea generale, però, la pandemia ha influenzato negativamente l’economia del Molise atutti i livelli , che per questo motivo ha subito anche un notevole calo della popolazione avento un forte impatto sulle famiglie, e nel contempo un aumento di chiusura di varie attività.

Quanta influenza ha avuto la pandemia globale nella crescita dei casinò online?

Dopo la chiusura dei centri scommesse, i vecchi casinò tradizionali e punti di gioco, gli appassionati hanno sempre avuto la possibilità di continuare a giocare, attraverso le diverse piattaforme di casinò online certificate ADM. Iscrivendosi a questi siti raggiungibile anche da smartphone aprendo un conto di gioco con estrema semplicita’, i giocatori possono usufruire dei casino bonus di benvenuto proposti dalla piattaforma, e possono giocare in qualsiasi momento da qualsiasi luogo.

In pochi mesi, inoltre, la pandemia ha contribuito all’aumento notevole delle scommesse sportive effettuate attraverso siti online, grazie alla possibilità di piazzare scommesse in diretta, su eventi virtuali e su eventi reali.

In pochissimo tempo è quindi nata una forte competizione tra le diverse industrie di casinò online, che ha portato allo sviluppo costante di nuove piattaforme e di nuove slot online gratis da poter giocare sia in modalità Demo e sia con soldi reali. Proprio per questo motivo, infatti, tutti i siti aventi la licenza riconosciuta per operare in Italia, hanno messo a disposizione dei giocatori la possibilità di autoescludersi temporaneamente o permanentemente, e di stabilire propri limiti di perdita o limitare le perdite alle slot online giocando senza rischiare.

Questa scelta è volta a prevenire la diffusione della ludopatia, un fenomeno da non sottovalutare in quanto considerato una vera e propria malattia.

Quali soluzioni sono state adottate al fine di favorire la ripresa dei centri scommesse e casinò tradizionali?

A seguito della chiusura forzata di centri scommesse e casinò tradizionali, in diverse regioni d’Italia si è verificata una disparità notevole. La causa di ciò è legata alla riapertura di sale giochi e centri scommesse soltanto in alcune parti d’Italia, dopo aver ricevuto l’autorizzazione legale. Tuttavia, ciò ha fatto sì che si rischiasse di incorrere nel mercato illegale e ha spinto numerosi impiegati del settore a chiedere aiuti economici al Governo.

A tal proposito, sono state presentate diverse proposte volte a favorire la ripresa dell’economia in generale e più nello specifico del settore del gioco da casinò, che il Governo ha valutato e preso in considerazione. Sono infatti stati effettuati diversi interventi normativi, al fine di contribuire alla ripresa del settore, nonostante i casinò tradizionali e i centri scommesse debbano ormai fare i conti con l’attuale boom tecnologico.

Le piattaforme di casinò online continueranno a crescere e ad evolversi, e diventeranno mano a mano un’attrazione gradita da molti appassionati.