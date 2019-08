Tutto pronto per il Palio della Botte 2019. Appuntamento per tutti a domani Martedì 06 Agosto per la Conferenza Stampa di Presentazione del Programma della nuova edizione alle ore 11:00 a C.so Umberto I presso la Chiesa “S. Maria R. di Costantinopoli” (locale Ipogeo).

A questi seguiranno altri Comunicati Stampa a mezzo e-mail con le novità di quest’anno.

Inoltre, tutti gli aggiornamenti sono sempre disponibili sulla Pagina Facebook IL PALIO DELLA BOTTE.