Premio Impresa Irpina della Camera di Commercio.

La Camera di Commercio di Avellino, nell’ambito delle attività di promozione e sviluppo del tessuto economico della provincia, organizza una manifestazione per conferire un riconoscimento alle imprese irpine che si sono distinte per capacità organizzativa e d’innovazione, attraverso la loro quotidiana attività aziendale, con la vocazione di rappresentare al meglio il nostro territorio.

Con il premio s’intendono valorizzare gli imprenditori capaci di perseguire obiettivi di competitività aziendale, puntando su soluzioni originali e sostenibili, perseguendo la crescita del sistema produttivo con soluzioni a basso impatto ambientale, attraverso attività di innovazione e di ricerca, di cultura della qualità, di forte spinta verso l’internazionalizzazione, di propensione a fare sistema ponendo al centro il capitale umano ed il rispetto per il territorio e l’ambiente circostante.

L’obiettivo dell’iniziativa è premiare le migliori esperienze imprenditoriali della provincia coinvolgendo tre diverse tipologie di realtà aziendali, da quelle di più recente costituzione o in via di attivazione, alla categoria delle startup e pmi innovative, a quelle di tipo tradizionale con una longevità già maturata, in modo da coinvolgere organizzazioni imprenditoriali eterogenee per età, storia e management ma che si distinguono a vario titolo per portare avanti un percorso virtuoso di business meritevole di riconoscimento e di visibilità.

La premiazione avverrà in occasione di un evento pubblico organizzato dalla Camera di Commercio di Avellino cui sarà successivamente comunicata la data.

Il Premio dsi articola nelle seguenti tre categorie:

Nuova Impresa riservato alle imprese di qualsiasi settore e forma giuridica che si sono iscritte a partire dal 1° gennaio 2019 al Registro Imprese con sede legale e operativa in provincia di Avellino o che avvieranno l’attività in provincia di Avellino e si iscriveranno al Registro Imprese entro il 31 dicembre 2019;

Startup Innovativa (art. 25, commi 2 e 3, DL 179/2012) e PMI Innovativa (art. 4, comma 1, DL 3/2015) con sede legale ed operativa in provincia di Avellino, iscritte alla sezione speciale del Registro Imprese della Provincia di Avellino;

Impresa Longeva e di Successo, tutte le imprese di qualsiasi settore con sede legale ed operativa in provincia di Avellino, iscritte al Registro Imprese che abbiano esercitato l'attività per un periodo ininterrotto di almeno 20 anni nell'ambito del medesimo settore merceologico come dovrà risultare dal Registro Imprese.

La domanda di partecipazione al premio, da redigersi sui modelli qui scaricabili dovrà pervenire alla Camera di Commercio di Avellino entro il giorno 30 novembre 2019 a mezzo PEC del soggetto stesso all’indirizzo areaimpresa@av.legalmail.camcom.it

Oltre un riconoscimento simbolico la Camera di Commercio riconoscerà all’impresa prima classificata per ciascuna categoria un contributo fino ad un massimo di euro 5.000,00 per spese di brevettazione, partecipazione a fiere di settore, comunicazione aziendale.

Scarica i seguenti documenti:

Per ulteriori informazioni e/o chiarimenti contattare Area Impresa alla email promozione@av.camcom.it