Presepe vivente a Montemiletto sabato 21 e domenica 22.

L’Associazione Pro Loco Mons Militum presenta la 1° edizione del Presepe Vivente “La

nascita”, che si terrà il 21 e 22 dicembre 2019, dalle ore 19.00 alle ore 22.00, a Montaperto,

frazione di Montemiletto (AV).

L’evento è organizzato in collaborazione con la Parrocchia del S.S. Rosario, l”Oratorio

Giovanni Paolo II, il Circolo La Teglia e la Bottega delle Arti.

Il presepe si snoda lungo un tragitto da percorrere a piedi, durante il quale il visitatore viene

catapultato nella Betlemme di duemila anni fa.

Scene di vita quotidiana, antichi mestieri, abiti d’epoca e le suggestioni della Natività,

allieteranno l`incantevole scenario del centro storico.

Luci soffuse e musica in sottofondo renderanno il borgo ancor più bello.

Inoltre, sarà possibile degustare bevande calde e vini tipici, dolci e piatti della tradizione

natalizia, ed acquistare i prodotti locali. Per l”occasione, la Pro Loco offre la possibilità di

visitare i maggiori monumenti e luoghi di antica costruzione del borgo di Montaperto.

“Per questo Natale, la Pro Loco Mons Militum ha deciso di riprendere la tradizione del

presepe vivente, ormai ferma da anni. Pertanto, ringraziamo i precedenti organizzatori per

averci dato l ‘ispirazione e la motivazione a riorganizzarlo nuovamente. Per noi e una grande

sfida, ma con la collaborazione delle associazioni locali, alle quali siamo grati, stiamo

lavorando duramente ajfinche l ‘evento riesca a soddisfare le aspettative di coloro che vi

prenderanno parte. Siamo sicuri di riuscire nel nostro intento! Vi aspettiamo numerosi in

un ‘atmosfera natalizia d ‘altri tempi/ ha dichiarato il Presidente Florindo Garofalo.