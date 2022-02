Preso in Francia uno dei tre detuti evasi da Bellizzi Irpino, si era radicalizzato in carcere.

E’ stato arrestato a Metz, in Francia, Hassin Kalifi, 40 anni, evaso l’11 gennaio scorso dal carcere di Avellino.

A bloccarlo è stata ieri la Polizia Francese, allertata dalla DDA di Napoli che ha coordinato le indagini della Polizia Penitenziaria, dei Carabinieri di Avellino e del ROS.

Kalifi è stato condannato a una pena passata in giudicato per traffico di stupefacenti ma soprattutto era segnalato come sospetto radicalizzato. Nei suoi confronti è stato emesso un mandato di arresto europeo per reati collegati alla droga emesso su richiesta della Procura di Trento sulla base di indagini della Squadra Mobile di Bolzano.

Hassin Kalifi fece perdere le sue tracce insieme con un altro detenuto, Florin Mocian, 21enne romeno, al momento ancora in fuga. Kalifi e Mocian riuscirono ad evadere insieme con un terzo detenuto che si ferì durante la fuga. Venne preso prima che riuscisse ad allontanarsi dai carabinieri, dopo l’allarme lanciato dalla Polizia Penitenziaria. L’evasione avvenne intorno all’una di notte dell’11 gennaio scorso, attraverso un foro praticato nella cella dove i tre fuggitivi erano ristretti insieme con un quarto carcerato, quest’ultimo trovato al suo posto dalla Polizia Penitenziaria.

“Ci congratuliamo con le forze dell’ordine e con la magistratura per l’arresto del detenuto marocchino fuggito ad Avellino ma ora è necessario dotare la Polizia Penitenziaria di più uomini”. Così Giuseppe Moretti e Ciro Auricchio rispettivamente presidente nazionale e segretario regionale per la Campania dell’ Unione dei Sindacati di Polizia Penitenziaria.

“Bisogna dotare la polizia penitenziaria di idonee risorse umane e strumentali, – aggiungono i due sindacalisti – e spiace sottolineare l’assordante silenzio in cui spesso vengono lasciati gli agenti che restano gli unici a pagare senza avere nessuna colpa sullo stato di sicurezza delle carceri. Come sindacato – concludono Moretti e Auricchio – abbiamo denunciato da tempo la mancanza di organico: mancano 6mila agenti su scala nazionale, di cui 600 solo in Campania”. (ANSA)