Corso di Formazione Professionale per Wedding Planner al Grand Hotel Irpinia.

Sarà il Grand Hotel Irpinia a ospitare ad Avellino il primo corso di “Professione wedding planner”. Un evento organizzato da Elisabetta Picardi, che rientra nel progetto di lancio dell’incoming wedding Irpinia.

La formazione è articolata in tre giorni, dal 30 marzo al 1° aprile, le prime due giornate saranno incentrate su lezioni pratiche e teoriche rivolte ad appassionati che intendono intraprendere questo mestiere.

I principianti che hanno aderito con entusiasmo all’iniziativa sono 50, provengono da tutta la Regione Campania. Saranno invece 30 gli esperti di settore che, il 1° aprile, parteciperanno alla master class diretta da Angelo Garini. Un’occasione per aggiornarsi e confrontarsi sulle ultime novità che il mercato offre tra Italia e il resto del mondo con uno dei più noti wedding planner italiani. Tra i relatori anche Francesca Ragone fondatrice di Beyouty, l’azienda salernitana diventata un modello da seguire nell’organizzazione di grandi eventi con partecipazioni a fiere e programmi televisivi sull’argomento. Tra gli altri saranno presenti Andrea Riccio della Wedding forniture e Antonella Melles di Acheloo viaggi che insieme con Elisabetta Picardi stanno sviluppando da tre anni il progetto di “Hirpinia Wedding Tourism”.

“Sarà una full immersion – afferma la Picardi – che consentirà ai principianti di cimentarsi in tutto quello che comporta organizzare un evento. Budget e creatività saranno le facce della stessa medaglia da cui non si può prescindere. Questo è un altro passo per aprire il territorio al mio progetto. Siamo sulla strada giusta per portare gente da fuori a sposarsi in Irpinia. Le richieste non mancano in primis da parte di persone facoltose e per lo più straniere. Se riusciamo a convogliare il flusso mettendo in sinergia le eccellenze del nostro territorio potremo recitare un ruolo da protagonisti e di rilancio socio economico globale. L’Irpinia – conclude la wedding planner – non ha nulla da invidiare a Umbria o Toscana Regioni in cui l’incoming wedding è già realtà.” Partner dell’evento saranno inoltre l’Associazione wedding planner Campania e Valentina Gradisca Event e Banqueting.