Costruiamo il futuro conoscendo insieme le nostre radici, sabato 16 al Castello di Monteverde a cura dell’Ordine degli Architetti.

Si terrà domani (sabato, 16 marzo) dalle ore 10 alle ore 13 il convegno “San Carlo Borromeo nell’arte”, presso il Castello Medioevale di Monteverde (AV). Il seminario, si pone all’interno di un progetto molto più ampio, promosso dall’Istituto Omnicomprensivo Statale ‘F. De Sanctis’ di Lacedonia, che prende il titolo di “Costruiamo il futuro conoscendo insieme le nostre radici”.

L’obiettivo è promuovere e far conoscere il territorio, in particolare ai giovani, il futuro di un territorio che possa partire dalle proprie radici, al quale si è allacciato il progetto “L’Alta Irpinia vista attraverso un Principe del ‘500: Carlo Gesualdo”.

Il convegno, San Carlo Borromeo nell’arte, nasce in coerenza con il progetto d’Istituto, perché si parla dello zio di Carlo Gesualdo, proprio San Carlo Borromeo che era il fratello di Geronima madre di Carlo Gesualdo, protagonista dell’ultima fase del Concilio Tridentino, che ha contribuito a dettare i canoni dell’arte barocca.

Si parla di San Carlo Borromeo nell’arte, proprio per la presenza di un dipinto che raffigura il Santo lombardo in una chiesa del Borgo Irpino, ad ulteriore testimonianza della venerazione per lo zio del Principe dei Musici in Irpinia.

Interverranno al convegno: la professoressa Rita Solimene, Dirigente Scolastico dell’Istituto Omnicomprensivo Statale ‘F. De Sanctis’ di Lacedonia; Francesco Ricciardi, Sindaco di Monteverde che con l’Amministrazione Comunale e le Associazioni ha contribuito alla realizzazione dell’evento nel Castello Medievale che con la sua imponenza, sovrasta ‘il borgo più bello d’Italia 2015’; Erminio Petecca, Presidente dell’Ordine degli Architetti PPC della Provincia di Avellino.

A parlare della figura di San Carlo Borromeo e della sua iconografia: il Mons. Pasquale Cascio, Arcivescovo di Sant’Angelo dei Lombardi; Camillo De Lisio, Touring Club Napoli; la Dott.ssa Paola Apuzza, Storica dell’Arte Soprintendenza; il Dott. Martino Del Mastro, Restauratore di Dipinti; a moderare l’evento, Giovanni Casparriello, referente del progetto.

Alle ore 9.00 presso la Rotonda di Monteverde, gli alunni della Scuola Secondaria di Primo Grado di Monteverde e del Liceo Classico di Lacedonia, accoglieranno gli ospiti facendo visitare ai presenti, il Borgo Medioevale. La mattinata sarà arricchita dalla presenza dell’Orchestra del Liceo Musicale ‘Carlo Gesualdo’ di Gesualdo.