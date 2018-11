Sindacato Unitario Giornalisti Campania apre sede a Benevento, corso di formazione giovedì 22.

“La difesa della libertà di stampa, la pluralità degli organi di informazione, la tutela dei diritti e degli interessi morali e materiali della categoria sono i principi che animano l’impegno quotidiano della federazione Nazionale della Stampa e del Sindacato Unitario dei Giornalisti della Campania. Principi che saranno sempre alla base della nostra attività anche qui in provincia di Benevento – commenta il segretario provinciale del SUGC di Benevento, Marzio Di Mezza – Grazie alla disponibilità dell’associazione Futuridea e del suo presidente Carmine Nardone e al sostegno del segretario regionale del SUGC, Claudio Silvestri, finalmente i giornalisti sanniti non saranno costretti a recarsi a Napoli per espletare alcune delle pratiche assicurate dal nostro sindacato di categoria”. “La nostra intenzione è quella di aprire presidi su tutti i territori per rendere più efficace il lavoro che già svolgiamo in tutta la Campania – afferma Silvestri – Abbiamo già avviato contatti anche nelle altre province. E’ importante che i colleghi abbiano punti di riferimento in un momento difficile per la nostra professione”.

“Comunicare la Campania. L’informazione tra territorio e offerta turistica”

ore 9.30-14.30

corso di formazione da 5 crediti

Saluti

Claudio Silvestri, segretario regionale SUGC

Gerardo Ausiello, consigliere nazionale FNSI

Renato Cantore, presidente ForMedia

Interventi

Marzio Di Mezza, segretario provinciale SUGC Benevento

Carmela Pugliese, dirigente di ricerca CNR e docente Organizzazione servizi Turistici presso Università Suo Orsola Benincasa, Napoli

Carmine Nardone, presidente Futuridea e membro Accademia Georgofili

Pasquale Carlo, giornalista enogastronomico, storico, vicepresidente ARGA Campania

Benevento, Contrada Piano Cappelle nei pressi del MUSA (Polo museale della tecnica e del lavoro in agricoltura)