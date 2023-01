Progetto Altagamma Adotta una Scuola, Feudi di San Gregorio adotta l’enologico De Sanctis.

Feudi di San Gregorio ha, dunque, “adottato” l’istituto De Sanctis di Avellino, tra le prime scuole di viticultura al mondo, fondata nel 1879 per promuovere, attraverso gli studi scientifici, la produzione e la diffusione del prodotto vinicolo e sollevare le condizioni dell’agricoltura provinciale.

Attraverso lezioni, laboratori e giornate in vigna e in cantina per cimentarsi in prima persona nelle lavorazioni con esperti come Pierpaolo Sirch (Responsabile di Produzione dell’azienda e co-fondatore della Scuola di Potatura Simonit&Sirch) e il suo team, i ragazzi verranno coinvolti nelle fasi pratiche dell’attività vitivinicola ed enologica, partecipando alle fasi cruciali delle attività di una cantina e approfondendo la conoscenza delle tecnologie disponibili.