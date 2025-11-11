Prova d’inchiesta su La7, puntata di mercoledì 12 in Irpinia

Mercoledì 12 novembre, in seconda serata su La7, andrà in onda una nuova puntata di Prova d’inchiesta, il programma ideato e condotto da Alessio Giannone, conosciuto dal pubblico come Pinuccio. Un viaggio nell’Italia nascosta, quella dei piccoli comuni che rappresentano circa il 70% del territorio nazionale, ma che raramente trovano spazio nei grandi racconti televisivi.

In questa tappa, Pinuccio e la sua inseparabile spalla Sabino arrivano in Irpinia, per raccontare una terra di straordinaria bellezza ma attraversata da contraddizioni e conflitti che toccano uno dei beni più preziosi: l’acqua.

Il viaggio parte da Aquilonia e Monteverde, due paesi uniti da una storia comune ma divisi da una diga contesa. L’inchiesta mette in luce le difficoltà legate alla gestione delle risorse idriche, tra rubinetti chiusi, comuni indecisi se restare con l’Acquedotto Pugliese o passare all’Alto Calore, e un territorio che si interroga sul futuro dei propri servizi essenziali. Sulle tracce della vecchia politica il programma farà tappa anche a Nusco per comprendere quanto l’Irpinia sia cambiata dopo l’era “demitiana” e i fasti della DC. Una passeggiata nel paese di Ciriaco De Mita tra matrimoni vip e aneddoti su Berlusconi.

Ma non solo acqua e politica: la puntata affronterà ironicamente anche una “questione di razze” affrontata con i cittadini e le istituzioni di Aquilonia incontrati durante la festa patronale.

Con il suo stile ironico ma sempre attento alle verità del territorio, Prova d’inchiesta continua così il suo percorso dalla Calabria al Veneto, raccontando l’Italia dei borghi e delle comunità spesso dimenticate, dove fare un bonifico, trovare un distributore di benzina o avere un medico di base non è scontato ma diventa un desiderio quotidiano.

Un racconto che mostra le difficoltà dell’Italia dei piccoli comuni, ma anche la loro umanità, resilienza e vitalità. Il piccolo che si ribella al grande, le nostre tradizioni che cercano un fondo di verità ai tempi dall’AI.

“Prova d’inchiesta” – Mercoledì 12 novembre, seconda serata su La7

Un programma di Alessio Giannone (Pinuccio) con Sabino