Psoriasi, Open Day al Moscati sabato 26.

L’Azienda Ospedaliera “San Giuseppe Moscati” di Avellino aderisce quest’anno alla Giornata Mondiale della Psoriasi, che si celebra il 29 ottobre, con consulenze e visite gratuite.

Sabato prossimo, 26 ottobre, dalle ore 9 alle 18, presso l’ambulatorio dell’Unità Operativa di Dermatologia e Dermochirurgia (Città Ospedaliera, settore B, secondo piano), sarà possibile effettuare una valutazione completa della patologia e ottenere informazioni utili per la prevenzione e la cura.

Per usufruire del servizio è necessaria la prenotazione, telefonando, dalle ore 9 alle 13, al numero 0825.203456, attivo da domani, martedì 22 ottobre, e fino a giovedì 24.

L’iniziativa è rivolta a tutta la cittadinanza e vuole favorire la diagnosi precoce, la corretta informazione e l’individuazione dell’eventuale terapia più appropriata su una malattia di cui risulta affetta circa il 3% della popolazione italiana.

«La psoriasi – spiega il Responsabile dell’Unità Operativa di Dermatologia e Dermochirurgia, Raffaele Iandoli – è una malattia infiammatoria cronica della pelle, che si manifesta con la comparsa di chiazze arrossate sulla cute, ricoperte da squame biancastre. Sebbene non sia contagiosa, per come si manifesta spesso compromette molto la qualità della vita di chi ne è affetto. Una diagnosi precoce e un trattamento adeguato sono fondamentali per limitarne gli effetti e, conseguentemente, ridurre anche il disagio sociale».