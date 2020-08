Questione Meridionale, presentazione del libro di Paolo Saggese martedì 18 a Morra De Sanctis.

Prima presentazione per la nuova pubblicazione di Paolo Saggese, Alle origini della questione meridionale. Pasquale Villari, Giustino Fortunato, Guido Dorso e il magistero di Francesco De Sanctis (Terebinto Edizioni, pp. 144, 15 euro, già disponibile in libreria e in edicola).

In questo nuovo libro, l’intellettuale militante e critico letterario Paolo Saggese cerca di andare alle “origini” del dibattito sulla questione meridionale, scegliendo come centro dell’indagine il “magistero” intellettuale, politico e morale di Francesco De Sanctis, “maestro” dei “maestri” del meridionalismo.

La presentazione si terrà a Morra De Sanctis martedì 18 agosto, alle ore 18:00, a Palazzo Molinari. Nel corso dell’evento, moderato da Elisa Forte di “Nuova Irpinia”, interverranno: Vincenzo Di Sabato (Sindaco di Morra De Sanctis), Rosa D’Amelio (Presidente del Consiglio Regionale della Campania), Pier Ernesto Irmici (pubblicista e analista politico), Francesco Barra (già Ordinario di Storia Moderna) e Enrico Indelli (vice Sindaco di Morra De Sanctis). Sarà presente l’Autore.

Per l’occasione dell’uscita del libro, la casa editrice di Ettore Barra ha inoltre deciso di lanciare una promozione estiva che consentirà l’acquisto di tutti i titoli del catalogo senza spese di spedizione e con un volume omaggio. La promozione sarà valida per tutto il mese di agosto.

Per ulteriori informazioni sulla presentazione, è possibile seguire l’evento su Facebook.