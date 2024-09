Ra.i.d. Festivals, venerdì 27 al Teatro Partenio

Un nuovo palcoscenico si aggiunge a quelli che già accolgono l’edizione 2024 di Ra.i.d. Festivals, la rassegna di danza contemporanea, realizzata con il sostegno di Regione Campania, Comune di Solofra, Comune di Cairano e il riconoscimento del MiC.

Venerdì 27 settembre dalle 20.30 l’appuntamento con la danza contemporanea è al Teatro Partenio di Avellino. Qui Co.C.I.S (Coordinamento delle Compagnie Irpine di Spettacolo) e Collettivo Path andranno in scena con “Era clessidra il cor mio palpitante”, performance sul tempo per corpi, voci e segni pittorici, coreografie Antonella De Angelis, Hilde Grella, Tiziana Petrone, drammaturgia e voce Paolo Capozzo, interventi pittorici Paolo D’Amore.

A seguire (alle 21) “In equilibrio” ed “Efficienza emozionale” della Compagnia Estemporada per le coreografie di Livia Lepri.

Nel primo si pone al centro l’essere umano come parte di un mondo fatto di sensazioni, suggestioni, stimoli, coesistenze, habitat interiori che diventano verità assolute e individuali che si fondono con il tutto. Nel secondo la coreografia vuole essere una pratica di rieducazione al lasciare andare, una ricerca fisica e creativa basata sul riappropriarsi della capacità del “sentire” e del “vivere” mettendo in essere sinergie tra corpo, emozioni ed efficienza.

INFO UTILI Gli spettacoli inizieranno alle 20.30. Per l’ingresso è obbligatoria la prenotazione. Per ulteriori informazioni info@raidfestivals.com; 338 661 2660 o 3280086002.