Radioterapia al Frangipane, c’è l’ok della Regione.

La Regione Campania, con decreto Dirigenziale n. 7 del 20.01.2022, ha approvato il progetto esecutivo per l’intervento “Acceleratore lineare ad energia media e multipla” da destinare all’ospedale “Frangipane” di Ariano Irpino. Si tratta dell’auspicato servizio di radioterapia, per un importo complessivo di 6.029.149 euro, di cui 3.744.000 euro a carico dello Stato, 197.052 euro a carico della Regione Campania e 2.068.096 euro a carico dell’Azienda Sanitaria Locale.

Si attende l’ok da Roma. Il decreto dirigenziale è stato trasmesso al Ministero della Salute insieme alla richiesta di ammissione a finanziamento. “Con l’approvazione della Radioterapia per il Polo ospedaliero di Ariano Irpino da parte della Regione Campania abbiamo compiuto un passo importante verso l’attivazione di un servizio fondamentale non solo per Ariano Irpino ma per tutta la provincia – afferma il Direttore Generale dell’Asl di Avellino, Maria Morgante -. Il percorso non è ancora concluso. Dobbiamo attendere il via libera del Ministero di Salute ma siamo fiduciosi che l’ìter per l’attivazione della Radioterapia ad Ariano potrà essere concluso in tempi brevi“.