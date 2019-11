Regionali, Caldoro alla manifestazione di Pionati sabato 30.

Ci sarà anche Stefano Caldoro alla manifestazione organizzata da Alleanza di Centro, sabato 30 novembre, alle ore 18,30 presso il Millennium Gold Hotel di Napoli, in viale Comandante Umberto Maddalena 192. Si tratta di una nuova tappa della serie di incontri organizzati da Alleanza di Centro in tutte le province della Campania in vista delle elezioni regionali del prossimo anno. Il movimento, fondato da Francesco Pionati dieci anni fa, è pronto a sostenere con una propria lista la candidatura di Stefano Caldoro alla Presidenza della Regione.

“Una figura – dice Pionati – che rappresenta la scelta migliore e più coerente che il centrodestra possa offrire agli elettori della Campania. Non è la prima volta che Alleanza di Centro si presenta alle elezioni regionali: lo ha già fatto nel 2010, quando contribuì alla vittoria di Caldoro con i suoi 64.000 voti, pari al 2,4%”.