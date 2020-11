Regione, istituita Commissione Aree Interne.

In Regione Campania sono state istituite quattro commissioni speciali. C’è quella sull’Anticamorra, sulla Trasparenza e sulla Sostenibilità e Innovazione per il Rilancio delle Imprese. E ora arriva anche la Commissione per le Aree interne. “Ho un’importante informazione da condividere con voi – dice sui social il consigliere regionale Livio Petitto -. Sono appena finiti i lavori d’Aula e posso annunciarvi che è stata istituita la Commissione Speciale per le Aree Interne. Questo è un buon inizio sul quale ora dovremo impegnarci. Credetemi, ogni giorno farò tesoro di questo strumento per operare al meglio per il nostro territorio”.

Ancora da stabilire la presidenza. La proposta delle quattro commissioni è stata votata con la sola astensione della consigliera pentastellata Maria Muscarà, che ha motivato la sua posizione a causa della mancata istituzione di una commissione per la terra dei Fuochi.