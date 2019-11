Ricettazione, Carabinieri arrestano una persona ad Ospedaletto d’Alpinolo.

I Carabinieri della Stazione di Ospedaletto d’Alpinolo hanno tratto in arresto un 50enne originario di Ottaviano, in esecuzione dell’ordine di carcerazione emesso dall’Ufficio Esecuzioni Penali del Tribunale di Avellino, dovendo espiare oltre 4 anni di reclusione quale provvedimento di determinazione di pene concorrenti per reati di ricettazione commessi qualche anno fa.

Localizzato in Pomigliano d’Arco, dopo le formalità di rito l’arrestato è stato tradotto alla Casa di Circondariale di Bellizzi Irpino per l’espiazione della pena di oltre 4 anni di reclusione.

Il risultato operativo è strettamente collegato alla capillare attività di controllo del territorio, tesa a garantire sicurezza e rispetto della legalità.