“RinnovaMente Days” a Benevento

Al via il 23 ottobre a Benevento la manifestazione “RinnovaMente Days – Crescere con energia!”, quattro giornate di attività divulgative, incontri, dibattiti, esposizioni interattive e sport, per promuovere lo sviluppo delle energie rinnovabili attraverso un dialogo diretto con il territorio. Giunti alla seconda edizione, gli open day di RWE fanno tappa in Campania, grazie al patrocinio del Comune di Benevento. L’evento si propone di formare, informare e coinvolgere istituzioni, operatori del settore e cittadini sui temi centrali della transizione energetica.

La manifestazione rientra nel più ampio programma “RinnovaMente – Sostieni il futuro”, ideato da RWE per supportare la transizione culturale necessaria a favorire la transizione energetica ed ecologica del Paese. Le attività si svolgeranno in Piazza Cardinale Bartolomeo Pacca, all’interno del Dome, una struttura innovativa a bassissimo impatto ambientale, progettata da RWE per ospitare eventi in diverse località italiane.

Clemente Mastella, Sindaco di Benevento: “La transizione eco-energetica, per favorire una sempre maggiore diversificazione delle fonti d’approvvigionamento energetico, si impone oggi come una necessità, tanto economica quanto culturale. Anche le comunità cittadine devono collaborare per raggiungere l’obiettivo di avere a disposizione più energia da fonti rinnovabili per velocizzare il processo di decarbonizzazione. È giusto che anche le grandi aziende del settore si impegnino direttamente per promuovere quest’approccio culturale. Le istituzioni, nel rispetto dei rispettivi ruoli ed entro i confini normativi dell’ordinamento, supportano questo tipo di lavoro”.

Paolo Raia, Country Chair RWE Renewables Italia: “L’impegno verso le comunità che ospitano i nostri progetti è un valore chiave per noi di RWE. Con il programma RinnovaMente vogliamo diffondere la conoscenza sulle energie rinnovabili e promuovere la transizione culturale necessaria a realizzare un’efficace transizione energetica ed ecologica nel Paese.”

Il programma della manifestazione è ricco di appuntamenti.

Nella giornata inaugurale, il 23 ottobre, alle ore 11:45, il Sindaco di Benevento, Clemente Mastella, procederà al taglio del nastro, aprendo ufficialmente l’evento. A seguire, sarà presentato “Benevento Boost – Il tuo passaporto per restare”, un’iniziativa del Comune di Benevento, capofila del progetto, sviluppata in collaborazione con enti e imprese di rilevanza nazionale e internazionale. Il programma mira a sostenere l’imprenditoria giovanile, la formazione e l’accompagnamento nella creazione di nuove imprese.

Il 24 ottobre, alle ore 16:30, si terrà il convegno “Sole e vento: fonti di energia inesauribile e opportunità per il territorio”, moderato da Sergio Ferraris, Direttore di QualEnergia. Un’importante occasione per discutere il ruolo delle energie rinnovabili come motore di crescita e innovazione locale.

Il giorno successivo, sempre alle ore 16:30, si svolgerà invece il seminario “L’Agrivoltaico: Introduzione e Principi di integrazione tra Energia e Agricoltura”, che offrirà una vasta panoramica sugli innovativi sistemi di agrivoltaico, soluzione sinergica per combinare la produzione energetica e agricola.

Durante le quattro le giornate, sono attesi oltre 1.000 studenti di tutte le età che prenderanno parte a laboratori didattici condotti da divulgatori scientifici, progettati per sensibilizzare le nuove generazioni sul ruolo delle energie rinnovabili e sulla lotta contro il cambiamento climatico.

I giovani potranno inoltre confrontarsi direttamente con esperti di RWE, che li guideranno alla scoperta del mondo delle rinnovabili. Non mancheranno materiali educativi e prodotti multimediali per approfondire gli argomenti trattati. Tra questi, sarà possibile visitare virtualmente una turbina eolica grazie ad un video immersivo realizzato da RWE, utilizzando visori VR-360° per un’esperienza mozzafiato.

Inoltre, per tutte le quattro giornate, dalle 18:30 alle 20:00 il Dome sarà aperto a tutti i cittadini, offrendo loro l’opportunità di partecipare attivamente alle attività in programma.

La manifestazione si concluderà sabato 26 pomeriggio, con “Benevento Bike”, passeggiata cicloturistica in partenza e arrivo al Dome passando attraversando i luoghi iconici della città, a cura dell’Università Giustino Fortunato.

Per il programma dettagliato e per iscriversi ai vari appuntamenti:

https://it.rwe.com/valore-per-il-territorio/rinnovamente/rinnovamente-days-ottobre-2024/

RWE Renewables Italia – forte presenza nel mercato italiano delle rinnovabili

RWE, leader mondiale nelle energie da fonte rinnovabile, adotta un approccio integrato al progetto che comprende lo sviluppo, la costruzione e la gestione, nonché la commercializzazione di parchi eolici e impianti solari. RWE è un attore chiave nel mercato italiano delle rinnovabili. L’azienda si avvale della sua vasta esperienza per portare avanti il proprio business in Italia e attualmente gestisce 15 parchi eolici onshore con una capacità installata di circa 500 MW nel Paese. Con la sua flotta onshore, RWE fornisce ogni anno energia elettrica verde a circa 400.000 famiglie italiane. Dopo l’entrata in esercizio dei progetti di San Severo e Mondonuovo in Puglia, RWE produrrà una quantità di energia elettrica da eolico onshore sufficiente a fornire energia verde a più di 500.000 famiglie in Italia. Attualmente RWE sta costruendo anche il suo primo impianto fotovoltaico in Italia: Bosco, situato in Sicilia.