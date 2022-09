Sagra del Fungo Porcino a Castelpagano, presentazione domenica 4.

La 24esima Sagra del Fungo Porcino, in programma dal 16 al 18 settembre, sarà ufficialmente presentata con l’evento organizzato per domenica 4 settembre, alle 18.30, nella splendida location storica di piazza Municipio. Ospite d’onore, il presidente della Provincia di Benevento, Nino Lombardi.

Il sindaco di Castelpagano Giuseppe Bozzuto presiederà tale simposio, che terrà a battesimo il rilancio post-pandemia dell’attesissima kermesse dedicata a una delle eccellenze gastronomiche tipiche locali. «In rappresentanza dell’amministrazione comunale e dell’intera comunità castelpaganese, esprimo rilevante soddisfazione per il recupero di uno dei nostri eventi-simbolo», dichiara il sindaco Bozzuto.

La Sagra del Fungo Porcino di Castelpagano è di rilievo regionale e si avvale del cofinanziamento del progetto elaborato dal consulente Massimo Di Tocco, dal titolo «A Castelpagano e dintorni col treno storico – Sagra dei Funghi Porcini XXIV Edizione – Viaggio nella Valle del Tammaro», nell’ambito del Programma operativo complementare (In acronimo, il Poc) Campania 2014-2020, in riferimento alla linea strategica «Rigenerazione urbana, politiche per il turismo e cultura», programma di percorsi turistico-culturali, naturalistici ed enogastronomici per la promozione turistica della Campania. In tal senso, Castelpagano è capofila progettuale di un comprensorio di comuni che annovera anche Colle Sannita, Morcone, Santa Croce del Sannio e Sassinoro.

All’evento di presentazione, che sarà coordinato dal giornalista Michele Miky Di Maina, interverranno: Giuseppe Bozzuto, sindaco di Castelpagano; Michele Iapozzuto, sindaco di Colle Sannita; Luigino Ciarlo, sindaco di Morcone; Antonio Zeoli, sindaco di Santa Croce del Sannio; Luca Apollonio, sindaco di Sassinoro;

Massimo Di Tocco, consulente del progetto Poc di riferimento; Francesco Granchelli, direttore artistico della Sagra; Maria Chimisso, dirigente dell’Istituto professionale per l’enogastronomia e l’ospitalità alberghiera “Federico di Svevia” di Termoli; Carmen Cenicola, presidente della cooperativa sociale onlus «Oltre le Mura»; Ettore Varricchio, docente dell’Unisannio. Considerazioni conclusive di Nino Lombardi, presidente della Provincia di Benevento.