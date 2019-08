Sagra del fusillo, della braciola e dell’Aglianico venerdì 9 e sabato 10 a Pietradefusi.

Al via la 48° edizione della Sagra del Fusillo, della Braciola Pietrafusana e del Vino Aglianico: l’appuntamento è per venerdì 9 e sabato 10 agosto in piazza Marconi di Pietradefusi dove, a partire dalle ore 20.00, sarà possibile deliziarsi con prodotti e piatti tipici della cucina locale. Prosegue dunque nel solco della tradizione una manifestazione culinaria nata nel 1971 come un semplice momento di svago e di ritrovo tra amici nelle caldi sere estive, per poi evolversi e strutturarsi fino a diventare uno degli eventi più attesi della bella stagione in Irpinia.Una delle sagre più longeve – fra due anni verrà celebrato il mezzo secolo di vita – e più apprezzate che vede, nelle due sere, la presenza di migliaia di ospiti provenienti dall’intera provincia di Avellino e non solo. Un successo pluridecennale legato in primis all’eccellenza e alla qualità dei prodotti utilizzati, e poi al costante impegno di tanti volontari coordinati dall’associazione “Amici del Fusillo”.Il piatto cult rimane ovviamente la braciola, ossia involtini di carne bovina insaporiti con erbe aromatiche che devono cuocere a fuoco lento per oltre 6 ore in modo da acquisire quella consistenza e quel sapore inconfondibili; in questo modo si ottiene anche un succulento ragù impiegato per condire i fusilli. Seduti ai tavoli, disposti sull’intera piazza da cui si ammira uno stupendo panorama sulla sottostante valle del Calore, sarà possibile gustare anche panini con salsiccia e prosciutto, nonché la sempre più richiesta parmigiana di melanzane, il tutto innaffiato con vino aglianico locale. Per concludere in bellezza non potranno mancare i biscotti – i tipici “morselletti” e varie altre tipologie – da accompagnare con dell’ottimo vino Fiano. Ad animare le serate ci penseranno i gruppi “Musica Solare” e “Orchestra Simpatia”.