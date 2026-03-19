Salute: Castiglioni (Cdi), ‘analisi delle opere accurata come per pazienti’

Le opere che sono state prese in esame per il progetto culturale multidisciplinare di Fondazione Bracco ‘Art form inside – capolavori svelati tra arte e scienza’ sono “spesso ritratti. La cura che abbiamo messo nello studiare questi capolavori è la stessa che mettiamo per curare i nostri pazienti. Solo sdraiandole sul lettino di una tac si possono studiare il loro ‘volto nascosto’, i materiali e gli strumenti usati, che sono le loro, il loro volto i loro materiali nascosti con la stessa accuratezza e appropriatezza che impieghiamo tutti i giorni”. Così Isabella Castiglioni, direttrice della ricerca, sviluppo e innovazione del Cdi – Centro diagnostico italiano e professore di Fisica Applicata all’università degli studi di Milano-Bicocca, parlando del progetto di Fondazione Bracco ‘Art from Inside’, al Base a Milano in occasione dell’edizione 2026 di ‘Wired health – Beyond’, l’appuntamento patrocinato dal Comune di Milano e Assolombarda dedicato ai modi con cui l’innovazione sta trasformando medicina, salute e sistemi sanitari.

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