4 anni di Associazione Pabulum, sabato 6 al Circolo della Stampa.

L’associazione Pabulum nasce nel 2015 per volontà di Katya Tarantino, Giulia Corrado e Graziella Di Grezia. Le tre professioniste Irpine decidono di mettere in campo competenza, capacità ed impegno per la promozione della cultura e della salute. L’impegno dell’Associazione è volto ad incentivare una maggiore consapevolezza e responsabilizzazione del cittadino nelle scelte terapeutiche da effettuare, per mantenere o ritrovare uno stato di benessere e di salute, ponendo in primo piano la qualità della vita. Sabato 6 aprile 2019 alle ore 16:00 si festeggia il quarto anniversario dell’Associazione Pabulum presso il Circolo della Stampa di Avellino. Un’occasione importante per fare il punto della situazione di quanto è stato fatto e di quanto c’è ancora da fare.

“Sono onorata di presiedere l’Associazione – afferma la dott.ssa Katya Tarantino, Presidente Associazione Pabulum – lodevole è la sua missione principale, la promozione e la diffusione della cultura della prevenzione attraverso iniziative di tipo sanitario, culturale, educativo e scientifico. I primi quattro anni sono stati di intensa attività di volontariato nella promozione della salute e della cultura alimentare mediterranea. Tutte le nostre iniziative sono state possibili grazie al prezioso supporto delle socie fondatrici Graziella Di Grezia e Giulia Corrado e di professionisti ed aziende che hanno messo sempre a disposizione tempo, lavoro, menti e prodotti. C’è sicuramente molto ancora da realizzare.”

Il pomeriggio culturale è moderato da Monia Gaita, Direttore Editoriale Delta 3 Edizioni. Dopo i saluti di Graziella Di Grezia e di Katya Tarantino, a confrontarsi ci saranno ospiti di grande rilevanza nel panorama regionale tra i quali Sallicandro Silvio, editore Delta 3 Edizioni, Astra De Luca, Psicoterapeuta Clinica, Luigi Anzalone, filosofo e saggista, Domenica Marianna Lomazzo, Consigliera di Parità della Regione Campania. Conclusioni e saluti finali sono affidati a Rita Imbimbo, Presidente Associazione della Terza Età Università Irpina del Tempo Libero e a Giulia Corrado.

Momento clou dell’evento culturale è l’attesissima consegna del Riconoscimento Letterario Igea agli scrittori del libro della Delta 3 Edizioni “La ragazza di Vizzini” di Emanuela Sica e Michele Vespasiano. I premi sono stati donati da Tenute Casoli, Società Agricola Campana, Geor Geo, Argenziano, Centro di Nutrizione Clinica PABULUM.

Un ringraziamento speciale va ai partner dell’iniziativa Associazione della Terza Età Università Irpina del Tempo Libero, Associazione culturale Logopea, Associazione Mediterranea Passione, Sabino Battista, Salvatore Grilletto Photography, Morena Fiori. L’iniziativa avrà una colonna sonora speciale: il Monaghan duo Verdiana Leone all’arpa celtica e Ivan Barbone al violino, cornamusa, flauto, bodhran, chitarra. Ogni esibizione è un evento artistico che ha lo scopo di coinvolgere l’ascoltatore in un viaggio musicale attraverso secoli ed epoche.

Per info: associazionepabulum@gmail.com. Facebook: “Associazione Pabulum”.

Ingresso libero.