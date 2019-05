Associazione Pabulum, appuntamenti con la salute ed il benessere ad Avellino ed Aiello del Sabato.

“La nostra associazione ha la finalità di promuovere l’empowerment e l’alfabetizzazione sanitaria (health literacy) del cittadino. Le iniziative offrono ai partecipanti gli strumenti e le competenze per utilizzare al meglio le informazioni del settore sanitario in modo da preservare al meglio la salute” – sostiene la biologa Katya Tarantino, Presidente dell’Associazione Pabulum.

Giovedì 9 maggio, ad Avellino presso la sede dell’Associazione Pabulum in P. Aldo Moro n°12, per scoprire i vantaggi dello stile di vita mediterraneo ed effettuare un’analisi bioimpedenziometrica gratuita.

L’iniziativa ha lo scopo di diffondere un messaggio consapevole circa l’importanza di introdurre un corretto stile di vita e un’adeguata alimentazione, in linea con i principi della dieta mediterranea e vuole sottolineare l’importanza di affidarsi esclusivamente ai professionisti della salute. Il ruolo fondamentale del Biologo nutrizionista è quello di educare a un’alimentazione sana, proponendo uno corretto stile di vita alimentare e un supporto nutrizionale finalizzato al miglioramento dello stato di salute. I suoi consigli non sono finalizzati al solo dimagrimento ma al raggiungimento di un’armonia con il cibo e con il proprio corpo, in base ai principi di sicurezza alimentare. Perché una sana alimentazione significa una vita più salutare. Per info e prenotazioni telefonare alla dott.ssa Katya Tarantino 329-9831500.

Domenica 12 maggio dalle 10 alle 13 ad Aiello del Sabato (Av) presso il Centro estetico Eden Beauty Center in Contrada Schiti n°9, si terrà in occasione della Festa della Mamma, un evento gratuito a scopo divulgativo dal titolo “MAMMA: CHI SI PRENDE CURA DI TE?”.

La giornata è rivolta alle mamme ed alle donne che desiderano informarsi sui cambiamenti corporei che si verificano durante il delicato periodo della gravidanza e dell’allattamento, come tornare in forma dopo il parto, come alimentarsi prima, durante e dopo la gravidanza, come gestire gli inestetismi del corpo e della pelle.

Il gruppo Beauty Social Angels, tutto al femminile, presterà consulenze gratuite per la diffusione di informazioni sul benessere e la salute della donna in gravidanza ed allattamento e sulla cura di sé in generale; saranno effettuate consulenze:

cosmetologiche a cura di Maria Teresa Rigione

massoterapiche a cura di Sara Farace

di medicina estetica a cura di Emanuela Montella

nutrizionali a cura di Katya Tarantino e Giulia Corrado

e senologiche a cura di Graziella Di Grezia

L’evento è organizzato in collaborazione con Eden Beauty Center, Emivival, Università Irpina del Tempo libero di Avellino.

Per informazioni, telefonare o inviare un messaggio al 380-4636115.

L’ingresso è libero.