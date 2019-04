Associazione Pabulum presente a VinArte a Salerno.

L’iniziativa enoculturale promossa dall’associazione Salerno Attiva Activa Civitas, giunta alla decima edizione prevede un percorso che porterà il visitatore a porsi, partecipe e protagonista, tra opere d’arte ed eccellenze enologiche. La manifestazione è patrocinata dal Comune di Salerno, Provincia di Salerno, Regione Campania, Agenzia Regionale per la Promozione del Turismo della Campania, Ente Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni, Comune di Vallo della Lucania, Coordinamento Regionale dei Distretti turistici della Campania e si tiene dal 27 aprile al 5 maggio presso il Museo Diocesano “San Matteo” di Salerno.

Tre i momenti culturali promossi dall’Associazione Pabulum di Avellino, partner organizzativo ufficiale dell’iniziativa.

Sabato 27 aprile alle ore 21:00 la presentazione della quarta edizione del Premio Nazionale Pabulum moderata dal giornalista Peppe Iannicelli. Il concorso ha la finalità di promuovere e divulgare lo stile alimentare mediterraneo, riconosciuto nel 2010 come patrimonio culturale immateriale dell’umanità dall’UNESCO. Ideatrici dell’iniziativa sono la Biologa Nutrizionista Katya Tarantino, presidente dell’associazione Pabulum, Graziella Di Grezia, Medico Radiologo e la biologa Giulia Corrado. La Direzione Artistica del Premio è affidata al giovano talento Davide Cuorvo. Quest’anno il prestigioso ruolo di Presidente Onorario di Giuria è stato assegnato ad Antonio Limone, Direttore Generale dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Mezzogiorno. Il Comitato Onorario di Giuria è formato da Nicola Marrazzo, Presidente della Commissione Lavoro e Attività Produttive della Regione Campania, Maurizio Petracca, Presidente Commissione Agricoltura del Consiglio Regionale della Campania, Luigi Raia, Direttore Generale dell’Agenzia Regionale per la Promozione del Turismo della Campania, Vincenzo Marrazzo, Presidente del Coordinamento Regionale dei Distretti Turistici della Campania, Giuseppe Scarano, Dirigente Medico del Dipartimento di Prevenzione ASL di Salerno e responsabile del progetto di ricerca internazionale sulla Dieta Mediterranea “CIAO Study”. Sono stati nominati dalle socie fondatrici dell’associazione i Presidenti della Giuria Tecnica: Armando Saveriano, critico letterario e Presidente dell’Associazione Culturale Logopea (sezioni letterarie), Marisa Russo, critico d’arte (sezioni artistiche), Stefano Vacca (sezione foto) e lo Chef Luigi Vitiello, Presidente Unione Regionale Cuochi della Campania (sezione ricetta culinaria dedicata ai cuochi). Il concorso è gratuito e aperto a tutti. E’ possibile iscriversi al concorso richiedendo il bando e la scheda di iscrizione tramite e-mail associazionepabulum@gmail.com. Il concorso scade il 30 giugno 2019. Interverranno durante la presentazione: le socie fondatrici di Pabulum, Katya Tarantino, Graziella Di Grezia e Giulia Corrado, Michele Caprio, Presidente di Salerno Attiva Activa Civitas, Nicola Di Iorio, presidente del Distretto Turistico “l’Irpinia del Principe e dei tre re”, Vittorio Roberti, biologo nutrizionista, Marco Barone, Presidente Farmaebenessere, Antonio Santoriello, Presidente Crescere in rosa, Luigi Vitiello, Presidente URCC, Gennaro Scognamiglio, Presidente Nazionale UNCI Agroalimentare, Vincenzo Marrazzo, Presidente del Coordinamento Regionale dei Distretti Turistici della Campania.

Sabato 4 maggio alle ore 19:00 la presentazione del libro Beautynsidia, edito da Aldenia Edizioni e scritto dal biologo Stefano Spagnulo. Interverranno alla presentazione, moderata da Davide Bottiglieri, la biologa nutrizionista Katya Tarantino e il lettore Giorgio Di Fusco.

Beautynsidia è un’pera scientifica in forma di romanzo che sposa l’argomento dei cosmetici, dei parabeni e dell’utilizzazione degli animali ai fini della sperimentazione sull’efficacia dei cosmetici.

Al termine verranno fatti testare i prodotti TARA Fitocosmesi naturale a base di Olio Extravergine di Oliva delle Terre d’Irpinia della Linea Fitocosmetica artigianale, green ed ecosostenibile di Pranabio di Pietro Fontana.

Sabato 4 maggio alle ore 21:30 ascolteremo una colonna sonora d’eccezione. Monaghan duo live: Verdiana Leone all’arpa celtica e Ivan Barbone, cornamusa, flauto, bodhran, chitarra.

Per ricevere ulteriori informazioni scrivere ad associazionepabulum@gmail.com.