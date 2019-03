L’Associazione Pabulum partecipa a Benessere In a Cava.

Il 30 e 31 marzo 2019 il Marte Mediateca Eventi di Cava de’ Tirreni si trasformerà in un ospedale a cielo aperto grazie all’iniziativa promossa dall’associazione Farma e Benessere e da ReAme srls che ha deciso di dedicare ai cittadini due giornate di prevenzione e benessere. L’Expo “Benessere In” ha ricevuto il patrocinio del Comune di Cava de’ Tirreni, dell’Agenzia Regionale per la Promozione del Turismo della Campania, dei Distretti Turistici della Regione Campania e del Museo Vivente della Dieta Mediterranea.

Continuano a Cava de’ Tirreni (SA) le attività dell’Associazione Pabulum. Uno stand informativo multidisciplinare con lo scopo di informare i cittadini sulle tematiche della prevenzione, della salute e sul miglioramento dello stile di vita. “Il nostro stand Tutta Salute!, uno dei tanti presenti all’evento, ha la finalità di promuovere l’empowerment e l’alfabetizzazione sanitaria (health literacy) del cittadino. Vogliamo offrire gli strumenti e le competenze per utilizzare al meglio le informazioni del settore sanitario in modo da preservare al meglio la salute” – sostiene la biologa Katya Tarantino, Presidente dell’Associazione Pabulum – “Ringrazio il dottor Marco Barone, Presidente dell’Associazione Farma e Benessere per averci dato di nuovo questa bellissima opportunità. Ringrazio di cuore anche i professionisti, biologi e medici, che nonostante i loro impegni riescono a mettere a disposizione della popolazione il loro prezioso tempo”.

Sabato 30 marzo alle ore 18:00 la tavola rotonda tra le associazioni che prevede la presenza dei rappresentanti di associazioni di grande rilievo del territorio campano, propone un dibattito sull’importanza di prendersi attivamente cura di sé, partendo dall’alimentazione e da uno stile di vita virtuoso.

Per consultare il programma completo visitare la pagina facebook “Benessere In” oppure consultare il sito www.farmaebenessere.it. Per info e contatti: Re.Ame. Srls – Tel. 380.7489458 – Fax. 089.463438 – reame.segreteria@gmail.com – www.reame.org.