Moscati, chiusura pomeridiana CUP dal 24 al 4 gennaio.

Gli sportelli del Centro Unico di Prenotazione (CUP) per le visite ambulatoriali dell’Azienda Ospedaliera “San Giuseppe Moscati” di Avellino, dal 24 dicembre 2018 al 4 gennaio 2019, come per gli anni precedenti, saranno aperti al pubblico solo la mattina, dalle ore 8.15 alle 13.00, con il prolungamento di un’ora dell’orario mattutino. Gli sportelli del Cup-Ticket del plesso ospedaliero di Solofra, già chiusi al pubblico nel pomeriggio, non subiranno variazioni orarie (apertura dalle ore 8,15 alle 13).

Il provvedimento di temporanea chiusura pomeridiana degli sportelli della Città Ospedaliera viene adottato per la notevole riduzione delle richieste di prenotazioni che si registra nei giorni festivi e prefestivi e per consentire al personale di usufruire delle ferie spettanti.

Il servizio di prenotazione telefonica delle prestazioni ambulatoriali e di comunicazione di eventuali disdette (fruibile attraverso il numero 0825.1806060), a disposizione dell’utenza impossibilitata a recarsi presso gli sportelli, resterà invece regolarmente attivo dal lunedì al venerdì, dalle ore 8.30 alle 13 e dalle ore 14 alle 16,30.